Eurovision 2026: la finale prende una direzione precisa, e non è l’Italia

Live da Vienna • La finale dell’Eurovision 2026 sta prendendo una direzione ben precisa, quella dell’Australia o della Finlandia. O anche della Grecia, o della Francia. Di sicuro non quella dell’Italia, complice un Sal Da Vinci la cui prestazione è stata a dir poco sottotono proprio nella prova in cui le giurie sono chiamate a votare.

Afono, poco intonato, in evidente difficoltà – forse il peggior Sal Da Vinci mai visto – ma tutti in sala stampa cantavano e ballavano la sua canzone. Non al livello di Antigoni, la rappresentante di Cipro che è acclamatissima malgrado capacità canore alquanto discutibili. Non al livello di Akylas, il rappresentante greco che con la sua “Ferto” fa scatenare tutti, al pari della bulgara Dara con “Bangaranga”. Però l’interesse attorno a Sal Da Vinci è tutt’altro che trascurabile.

Come d’altronde non è trascurabile il pessimo rapporto che la BBC ha con il concorso, che si conferma anche quest’anno a causa di un Look mum no computer che è ben lontano dall’essere il meglio che la discografia britannica abbia da offrire.

Per scoprire chi vincerà l’Eurovision 2026 non ci resta che seguire la finale in diretta sabato 16 su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, Rai Radio 2 con le voci di Diletta Parlangeli e Matteo Osso, o in alternativa su San Marino RTV raccontata da Anna Gaspari e Gigi Restivo e su RSI La1 con il commento di Ellis Cavallini e Gian-Andrea Costa.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…