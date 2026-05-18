Top of the charts: l’album di Drake padrone assoluto, già in testa due brani di Eurovision 2026
SINGOLI:Copa copa-Unikattil
ALBUM: SiR (Sound i Ri)- Gimbo & Gjesti
SINGOLI: Sade-Indiya, Xcho & MOT
ALBUM:Iceman-Drake
SINGOLI:Beauty and a beat – Justin Bieber ft Nicki Minaj
ALBUM:24/-Maite Kekky
SINGOLI Fiandre: So easy (To fall in love)-Olivia Dean
SINGOLI Vallonia: What You Want- Angèle ft Justice
RADIO Germanofona: Streets of Minneapolis- Bruce Springsteen
ALBUM Fiandre:Boys cry too- The Haunted Youth
ALBUM Vallonia:Boys cry too- The Haunted Youth
SINGOLI:Let me die-Mark Dann ft Giovanni Ricci
ALBUM: Arirang.-BTS
SINGOLI nazionali:Bangaranga-Dara
SINGOLI internazionali:New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM: Iceman-Drake
SINGOLI:Bonita-Tea Tairovic
SINGOLI Kenpachi & Jachiru-PTK
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna- Buka
SINGOLI:Where is my husband-Raye
ALBUM: Iceman-Drake
SINGOLI nazionali: Ja volim-Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Eksterminator ’81-Toni Starešinić
ALBUM internazionali:Sunn O)))-Sunn O)))
SINGOLI:Aerlig Freestyle- Anton Westerlin ft Annika
ALBUM:Bag Gardinerne S1 S2 – Anton Westerlin
SINGOLI:kesselaid-NUBLU & Tief City 44
ALBUM: Iceman-Drake
SINGOLI: Onko jossain- Ghettomasa
ALBUM: Mansion Music-Isac Elliot
SINGOLI: Numero d’ecrou-La refleuze
ALBUM Michael: Songs From The Motion Picture- Micheal Jackson
SINGOLI: Choom- Babymonster
SINGOLI:Beauty and a beat – Justin Bieber ft Nicki Minaj
ALBUM Alpha DNA- Felix Blume
SINGOLI:Rein me in- Sam Fender& Olivia Rodrigo
ALBUM:The essential-Micheal Jackson
SINGOLI nazionali:Banana- Trannos, FLY LO, BLVD
SINGOLI internazionali Take me there- Da Ti
ALBUM: Arirang- BTS
SINGOLI:Choosin texas-Ella Langley
ALBUM:The essential-Micheal Jackson
SINGOLI: bararara-Issi
ALBUM: Iceman-Drake
SINGOLI nazionali- Michelle-Noam Bettan
SINGOLI Internazionali: Where is my husband-Raye
ALBUM: Hashem Yazor-Odeya
SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay
ALBUM: Santissimo-Sayf
SINGOLI: Makpal Ïsabekova-Salqın
ALBUM: Iceman-Drake
SINGOLI: Drop dead-Olivia Rodrigo
ALBUM:Iceman-Drake
SINGOLI: Zveris-Jessika Shy
ALBUM: Pupytės-OG Version
SINGOLI:Seven-Jung Kook ft Latto
ALBUM:Iceman-Drake
SINGOLI: Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM:Iceman-Drake
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:I just might -Bruno Mars
ALBUM: Iceman-Drake
SINGOLI:New religion- Bebe Rexha& Faithless
ALBUM:Iceman-Drake
SINGOLI:Hana-Sasa Miranovic
SINGOLI: Fever dreams-Alex Warren
ALBUM: Iloveitiloveitiloveit-Bella Kay
SINGOLI: Jij hebt mij-Kevin feat. Roxy Dekker
ALBUM:Hit me hard and soft The Tour – Billie Eilish
SINGOLI:New religion -Bebe Rexha, Faithless
ALBUM: Hit me hard and soft The Tour – Billie Eilish
SINGOLI: 25 de Abril- Lon3r Johny feat. Plutónio
ALBUM: Midnight Sun: Girls Trip- Zara Larsson
SINGOLI nazionali: Noaptea-Emaa
SINGOLI internazionali:Turn the lights off – Kato ft Jon
ALBUM:Iceman-Drake
SINGOLI Davay ne zhdat’-Mqal Isabenkova
ALBUM: Arirang-BTS
RADIO:Ricordi- Blanco, Elisa
SINGOLI nazionali: Ajkula- Jala Brat
SINGOLI internazionali:Fever dreams- Alex Warren
ALBUM: Iceman-Drake
SINGOLI:Beauty and a Beat -Justin Bieber feat. Nicki Minaj
ALBUM:Ja,Sara- Sara Rikas
SINGOLI nazionali: Design – Masayah
SINGOLI internazionali:Drop dead – Olivia Rodrigo
ALBUM: Iceman-Drake
SINGOLI:Al Golpito- Quevedo & Nuve Linea
ALBUM: El baifo-Quevedo
SINGOLI:Djurens vaggivisa-Humlan Djodjj & Josefine Gotestam
ALBUM: ”Flytta isbergen, vattna svärmorstungan, ta med soporna ut”-Thåström
SINGOLI: Beauty and a beat – Justin Bieber ft Nicki Minaj
ALBUM:Debí tirar más fotos.Bad Bunny
SINGOLI: Kusur Bakma – Blok3
ALBUM: Iceman-Drake
SINGOLI: Fanat-Alena Omargaliev
ALBUM: Iceman-Drake
SINGOLI: Tip Tip- DESH x Young Fly x Azahriah
ALBUM:A MASZK-T.Danny