Top of the charts: l’album di Drake padrone assoluto, già in testa due brani di Eurovision 2026

di · 18 Maggio 2026

🇦🇱
SINGOLI:Copa copa-Unikattil
ALBUM: SiR (Sound i Ri)- Gimbo & Gjesti

🇦🇲
SINGOLI: Sade-Indiya, Xcho & MOT
ALBUM:Iceman-Drake

🇦🇹
SINGOLI:Beauty and a beat – Justin Bieber ft Nicki Minaj
ALBUM:24/-Maite Kekky

🇦🇿
SINGOLI:Sade-Indiya, Xcho & MOT
ALBUM::Iceman-Drake

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: So easy (To fall in love)-Olivia Dean
SINGOLI Vallonia: What You Want- Angèle ft Justice
RADIO Germanofona: Streets of Minneapolis- Bruce Springsteen
ALBUM Fiandre:Boys cry too- The Haunted Youth
ALBUM Vallonia:Boys cry too- The Haunted Youth

🇧🇾
SINGOLI:Let me die-Mark Dann ft Giovanni Ricci
ALBUM: Arirang.-BTS

🇧🇬
SINGOLI nazionali:Bangaranga-Dara
SINGOLI internazionali:New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM: Iceman-Drake

🇧🇦
SINGOLI:Bonita-Tea Tairovic

🇨🇿
SINGOLI Kenpachi & Jachiru-PTK
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna- Buka

🇨🇾
SINGOLI:Where is my husband-Raye
ALBUM: Iceman-Drake

🇭🇷
SINGOLI nazionali: Ja volim-Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Eksterminator ’81-Toni Starešinić
ALBUM internazionali:Sunn O)))-Sunn O)))

🇩🇰
SINGOLI:Aerlig Freestyle- Anton Westerlin ft Annika
ALBUM:Bag Gardinerne S1 S2 – Anton Westerlin

🇪🇪
SINGOLI:kesselaid-NUBLU & Tief City 44
ALBUM: Iceman-Drake

🇫🇮
SINGOLI: Onko jossain- Ghettomasa
ALBUM: Mansion Music-Isac Elliot

🇫🇷
SINGOLI: Numero d’ecrou-La refleuze
ALBUM Michael: Songs From The Motion Picture- Micheal Jackson

🇬🇪
SINGOLI: Choom- Babymonster

🇩🇪
SINGOLI:Beauty and a beat – Justin Bieber ft Nicki Minaj
ALBUM Alpha DNA- Felix Blume

🇬🇧
SINGOLI:Rein me in- Sam Fender& Olivia Rodrigo
ALBUM:The essential-Micheal Jackson

🇬🇷
SINGOLI nazionali:Banana- Trannos, FLY LO, BLVD
SINGOLI internazionali Take me there- Da Ti
ALBUM: Arirang- BTS

🇮🇪
SINGOLI:Choosin texas-Ella Langley
ALBUM:The essential-Micheal Jackson

🇮🇸
SINGOLI: bararara-Issi
ALBUM: Iceman-Drake

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Michelle-Noam Bettan
SINGOLI Internazionali: Where is my husband-Raye
ALBUM: Hashem Yazor-Odeya

🇮🇹
SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay
ALBUM: Santissimo-Sayf

🇰🇿
SINGOLI: Makpal Ïsabekova-Salqın
ALBUM: Iceman-Drake

🇱🇻
SINGOLI: Drop dead-Olivia Rodrigo
ALBUM:Iceman-Drake

🇱🇹
SINGOLI: Zveris-Jessika Shy
ALBUM: Pupytės-OG Version

🇱🇺
SINGOLI:Seven-Jung Kook ft Latto
ALBUM:Iceman-Drake

🇲🇰
SINGOLI: Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM:Iceman-Drake

🇲🇹
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:I just might -Bruno Mars
ALBUM: Iceman-Drake

🇲🇩
SINGOLI:New religion- Bebe Rexha& Faithless
ALBUM:Iceman-Drake

🇲🇪
SINGOLI:Hana-Sasa Miranovic

🇳🇴
SINGOLI: Fever dreams-Alex Warren
ALBUM:  Iloveitiloveitiloveit-Bella Kay

🇳🇱
SINGOLI: Jij hebt mij-Kevin feat. Roxy Dekker
ALBUM:Hit me hard and soft The Tour – Billie Eilish

🇵🇱
SINGOLI:New religion -Bebe Rexha, Faithless
ALBUM: Hit me hard and soft The Tour – Billie Eilish

🇵🇹
SINGOLI: 25 de Abril- Lon3r Johny feat. Plutónio
ALBUM: Midnight Sun: Girls Trip- Zara Larsson

🇷🇴
SINGOLI nazionali:  Noaptea-Emaa
SINGOLI internazionali:Turn the lights off – Kato ft Jon
ALBUM:Iceman-Drake

🇷🇺
SINGOLI Davay ne zhdat’-Mqal Isabenkova
ALBUM: Arirang-BTS

🇸🇲
RADIO:Ricordi- Blanco, Elisa

🇷🇸
SINGOLI nazionali: Ajkula- Jala Brat
SINGOLI internazionali:Fever dreams- Alex Warren
ALBUM: Iceman-Drake

🇸🇰
SINGOLI:Beauty and a Beat -Justin Bieber feat. Nicki Minaj
ALBUM:Ja,Sara- Sara Rikas

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Design – Masayah
SINGOLI internazionali:Drop dead – Olivia Rodrigo
ALBUM: Iceman-Drake

🇪🇸
SINGOLI:Al Golpito- Quevedo & Nuve Linea
ALBUM: El baifo-Quevedo

🇸🇪
SINGOLI:Djurens vaggivisa-Humlan Djodjj & Josefine Gotestam
ALBUM: ”Flytta isbergen, vattna svärmorstungan, ta med soporna ut”-Thåström

🇨🇭
SINGOLI: Beauty and a beat – Justin Bieber ft Nicki Minaj
ALBUM:Debí tirar más fotos.Bad Bunny

🇹🇷
SINGOLI: Kusur Bakma – Blok3
ALBUM: Iceman-Drake

🇺🇦

SINGOLI:  Fanat-Alena Omargaliev
ALBUM: Iceman-Drake

🇭🇺
SINGOLI: Tip Tip- DESH x Young Fly x Azahriah
ALBUM:A MASZK-T.Danny

