Top of the charts: Dara e non solo, le canzoni di Eurovision 2025 in evidenza
SINGOLI:44 Blinda- Cllevio Masoni
ALBUM: Rrënjët-Alban Skenderaj
SINGOLI: Sade-Indiya, Xcho & MOT
ALBUM:Iceman-Drake
SINGOLI:Bangaranga- Dara
ALBUM:Poppstar-Ikkimel
SINGOLI:Sade-Indiya, Xcho & MOT
ALBUM::Iceman-Drake
SINGOLI Fiandre: So easy (To fall in love)-Olivia Dean
SINGOLI Vallonia: What You Want- Angèle ft Justice
RADIO Germanofona: Ein Lied – Mark Forster
ALBUM Fiandre:Oorsprong- Aaron Blommaert
ALBUM Vallonia:Thriller- Micheal Jackson
SINGOLI:Be mine- Kamrad
ALBUM: Arirang.-BTS
SINGOLI nazionali:Bangaranga-Dara
SINGOLI internazionali:New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM: Unleashed-MBT
SINGOLI:Omiljena bivša-Maja Berovic
SINGOLI Kenpachi & Jachiru-PTK
ALBUM: Karakoram-PTK
SINGOLI:Jalla-Antigoni
ALBUM: Iceman-Drake
SINGOLI nazionali: Andromeda-Lelek
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Sudbine I Priče Nove- Toma
ALBUM internazionali:Peaches!- The Black Keys
SINGOLIDrunker- Kesi ft Annika
ALBUM:Men så kom i morgen- Kesi
SINGOLI:kesselaid-NUBLU & Tief City 44
ALBUM: Iceman-Drake
SINGOLI: Liekinheitin-Linda Lampenius & Pete Parkkonen
ALBUM: Matka mielen ytimeen, vol. 2- Saimaa
SINGOLI: Pocahontas-PLK
ALBUM Numero d’écrou- La refleuze
SINGOLI: Party Graciella- Fella Graciella
SINGOLI:Bangaranga-Dara
ALBUM Poppstar-Ikkimel
SINGOLI:Rein me in- Sam Fender& Olivia Rodrigo
ALBUM:Iceman-Drake
SINGOLI nazionali:Bogota-Ivan Gresko
SINGOLI internazionali Take me there- Da Ti
ALBUM: Hybrid-Eleni Foureira
SINGOLI:Choosin texas-Ella Langley
ALBUM:Iceman-Drake
SINGOLI: bararara-Issi
ALBUM: Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Michelle-Noam Bettan
SINGOLI Internazionali: The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM: Hashem Yazor-Odeya
SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay
ALBUM: Vangelo-Shiva
SINGOLI: Makpal Ïsabekova-Salqın
ALBUM: Zeiin- Sadraddin
SINGOLI: Drop dead-Olivia Rodrigo
ALBUM:Iceman-Drake
SINGOLI: Zveris-Jessika Shy
ALBUM: Iceman-Drake
SINGOLI:Seven-Jung Kook ft Latto
ALBUM:Iceman-Drake
SINGOLI: Bring you love – Madonna & Sabrina Carpenter
ALBUM:Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:I just might -Bruno Mars
ALBUM: Iceman-Drake
SINGOLI:New religion- Bebe Rexha& Faithless
ALBUM:Iceman-Drake
SINGOLI:Hana-Sasa Miranovic
SINGOLI: Håpløs- Roc Boyz, Vinni
ALBUM: Hejmakjaer- Tobias Sten
SINGOLI: Ewa safi – Noano, Lil Kleine
ALBUM:Iceman-Drake
SINGOLI:New religion -Bebe Rexha, Faithless
ALBUM: LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY -Taco Hemingway
SINGOLI: 25 de Abril- Lon3r Johny feat. Plutónio
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI nazionali: Noaptea-Emaa
SINGOLI internazionali:New religion- Bebe Rexha& Faithless
ALBUM:Iceman-Drake
SINGOLI Davay ne zhdat’-Mqal Isabenkova
ALBUM: Arirang-BTS
RADIO:Al mio paese- Serena Brancale, Levante, Delia
SINGOLI nazionali: Ajkula-Jala Brat
SINGOLI internazionali: Where is my husband- Raye
ALBUM: Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI:Beauty and a Beat -Justin Bieber feat. Nicki Minaj
ALBUM:Ja,Sara- Sara Rikas
SINGOLI nazionali: Drama – Samantha Maya
SINGOLI internazionali:Drop dead – Olivia Rodrigo
ALBUM: Drop dead – Olivia Rodrigo
SINGOLI:Al Golpito- Quevedo & Nuve Linea
ALBUM: El baifo-Quevedo
SINGOLI:Bangaranga-Dara
ALBUM: Iceman-Drake
SINGOLI: Beauty and a beat – Justin Bieber ft Nicki Minaj
ALBUM:Debí tirar más fotos.Bad Bunny
SINGOLI Nazionali: Kusura Basura-Blok3
SINGOLI internazionali: Bangaranga-Dara
ALBUM: Iceman-Drake
SINGOLI: Fanat-Alena Omargalieva
ALBUM: Iceman-Drake
SINGOLI: SZEXI BB- Bruno feat. Bereczki Zoltán
ALBUM:Élő 40 év-Ossian