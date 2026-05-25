“Butterfly Feelings”, il grande ritorno delle Icona Pop

Le avevamo lasciate un pò lontane dal mainstream dopo il loro esordio boom con “I don’t care”, brano del 2012 con il featuring di Charlie XCX che conquistò le charts europee, Italia compresa (circa 10 milioni di copie nel mondo e 50 milioni di streaming, 31 dischi di platino dei quali 2 da noi(. Ora le Icona Pop tornano con “Butterfly feelings”, un singolo che anticipa l’album “Ritual”, in uscita ad Agosto e che le riporta al sound tipico del pop svedese di alto livello.

Caroline Hjelt e Aino Jawo, che sono anche coautrici del brano, catturano con precisione chirurgica quella vertigine emotiva tipica dell’innamorarsi all’improvviso e senza difese. Il singolo siinserisce in un percorso artistico sempre più maturo e personale. Co-scritto dalle stesse artiste, “Butterfly Feelings” intreccia synth futuristici, melodie pop agrodolci e un beat club-ready attorno a un hook di immediata presa: “My heart is beating, do you feel the same?” — una domanda sospesa nell’aria, elettrica e universale.

Le stesse Icona Pop descrivono il brano con una semplicità disarmante: “È una piccola canzone sull’innamorarsi stupidamente. Pensavamo a tutte le volte in cui abbiamo provato quella sensazione. All’inizio cerchi di negarlo, ma non riesci a smettere di pensare a quella persona.” Una confessione che, amplificata dalla loro inconfondibile energia, si trasforma in pista da ballo.

“Butterfly Feelings” segue “Dance To This”, sicuramente più vicina alle sonorità con le quali il mondo le ha consciute, e la title track “Ritual“, quest’ultima con la partecipazione di Daya, cantautrice statunitense nota per la hit mondiale “Hide Away” e per aver collaborato con i Chainsmokers nel celebre brano “Don’t Let Me Down” . L’album, come spiegano è stato scritto durante un periodo di profonda trasformazione personale per entrambe le artiste, e attraversa temi come l’amicizia, la reinvenzione, la maternità, la guarigione e la gioia, trasformando la pista da ballo in uno spazio di liberazione autentica.

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