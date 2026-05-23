“Press start”: dopo Eurovision 2026 ecco il primo album di Akylas

Dopo il decimo posto ad Eurovision 2026 con il brano “Ferto”, il Tiktoker e cantautore Akylas pubblica “Press start”, il suo primo album.

L’esplosivo artista che ha conquistato la Grecia e l’Europa ora si propone al grande pubblico con un lavoro di otto tracce, con sonorità electro pop dance e influenze greche e balcaniche, ed è coinvolgente quanto Akylas. Atmosfere che rimangono impresse all’ascoltatori, brani che raccontano lo stile e le sonorità musicali con cui l’artista, nato sui social, si è fatto conoscere al mondo.

Ma non c’è soltanto questo: il primo album di Akylas è infatti accompagnato da un libretto di 20 pagine che racconta il suo mondo ed un poster da appendere al muro. Insomma, un vero e proprio lavoro che riporta indietro agli anni 90, le stesse atmosfere che ha presentato sul palco della Wiener Stadthalle.

Classe 1999, ex partecipante a The Voice Grecia (nel 2021), dove il suo mentore era il cantautore Panos Mouzourakis- nome forte del pop ellenico e noto per aver preso parte anche al sequel del film “Mamma mia” – per Akylas è arrivato anche il disco d’oro col singolo che ha portato in gara ad Eurovision, che ha superato il milione di streaming. E adesso si prepara ad un tour che lo porterà a toccare alcune delle più importanti piazze europee.

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