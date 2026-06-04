“Drama queen”, Tamara Todevska sfodera la sua anima soul

Tamara Todevska è appena uscita con “Drama Queen”, il singolo che anticipa l’album in studio “Kukla živa” e apre l’album in studio “Kukla živa” (Bambola vivente). La troviamo in versione soul ed estremamente sensuale. Che fosse brava lo sapevamo, eppure ci credereste che è la stessa persona che ad Eurovisiom 2019 vinceva il voto delle giurie – risultato storico per la Macedonia del Nord – con la ballata vintage “Proud”?

A 40 anni, la cantautrice (già ad Eurovision anche nel 2008, con Adrian Gaxha e Vrčak), apre la prima pagina di un percorso artistico ambizioso, destinato a culminare con un grande concerto il 3 ottobre presso la Boris Trajkovski Arena di Skopje e poi un tour in giro per tutta la ex Jugoslavia, dove è popolarissima.

“Drama Queen” porta la firma di Kosta Petrov e della stessa Tamara Todevska, che ha curato sia la musica che il testo. L’arrangiamento è invece opera di Jian Emin, figura centrale nella costruzione del suono dell’intero progetto. Il risultato è una canzone descritta dalla stessa interprete come “veloce e dinamica”, caratterizzata da un’energia che si percepisce fin dai primi secondi di ascolto.

A distinguere ulteriormente il brano è la sua dimensione orchestrale: alla registrazione hanno partecipato oltre 50 musicisti e un coro, che conferiscono alla composizione un suono potente e sontuoso, inusuale nel panorama musicale locale. Questa scelta produttiva riflette la filosofia che guida l’intero album: valorizzare l’esecuzione dal vivo e la ricchezza degli strumenti acustici in un’epoca dominata dalla produzione digitale

“Kukla živa”: dieci canzoni, una novità assoluta

L’album “Kukla živa” si preannuncia come uno dei progetti discografici più rilevanti della scena macedone degli ultimi anni. La raccolta conterrà 10 nuovi brani, tutti registrati esclusivamente con strumenti dal vivo, con il coinvolgimento di alcuni dei migliori musicisti della Macedonia. Le canzoni, stando a quanto dichiarato dall’artista, sono ispirate a differenti periodi della sua vita, tracciando un percorso autobiografico attraverso suoni e atmosfere diversificate.

A rendere il progetto ancor più significativo sul piano culturale è la sua natura visiva: “Kukla živa” sarà il primo visual album realizzato in Macedonia, una novità assoluta per il panorama musicale domestico. Ogni brano sarà accompagnato da contenuti visivi concepiti come parte integrante dell’opera, superando il concetto tradizionale di videoclip promozionale.

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