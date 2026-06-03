Airplay e downloads: comandano Zara Larsson, Alex Warren, Harry Styles e… Micheal Jackson
TOP 10 EUROPEAN AIRPLAY
1.Fever dream- Alex Warren
2.New religion- Bebe Rexha & Faithless
3. I just might- Bruno Mars
4.Opalite- Taylor Swift
5.American Girls- Harry Styles
6.Drop dead- Olivia Rodrigo
7.Homewrecker-Sombr
8.Mr.Know it al- Taddy Swims
10.The fate of Ophelia- Taylor Swift
TOP 10 AIRPLAY EUROPEAN SONGS*
1.American Girls- Harry Styles
2.Where is my husband- Raye
3.So easy (to fall in love) – Olivia Dean
4-Talk to you-Anotr, Ultra54
5.Save My Love- Kygo, Khalid, Gryffin
6.Drive safe-Myles Smith, Niall Horan 🇮🇪
7.Gone, Gone, Gone- David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
8.Stay (If you wanna dance)-Myles Smith
9.To love somebody- Holly Humberstone
10.Midnight sun- Zara Larsson
TOP 10 DOWNLOADS IN EUROPE
1.Billie Jean-Micheal Jackson
2.Beauty and a beat- Justin Bieber & Nicki Minaj
3.Dracula-Tame Impala
4.Beat it- Micheal Jackson
5.Fever dream- Alex Warren
6.The fate of Ophelia- Taylor Swift
7.Golden- Huntr/X
8.Lush life- Zara Larsson
9.Where is my husband- Raye
10.Ordinary-Alex Warren
TOP 10 DOWNLOADS EUROPEAN SONGS*
1.Lush life- Zara Larsson
2.Where is my husband- Raye
3.Bangaranga-Dara
4.Man I need – Olivia Dean
5.Go-Chemical Brothers
7.Jamaican (Bam Bam) – Hugel &Solto
8.American Girls- Harry Styles
9.Man I need-Olivia Dean
10.Raindance- Dave ft Tems
* si intendono “europee” le canzoni nelle quali l’interprete o gli interpreti principali sono europei, a prescindere dalla presenza o meno di eventuali altri interpreti e/o featurings. Non si considerano europee le canzoni con la presenza di un interprete principale non europeo, a prescindere da altri eventuali feat. anche europei