“Rush” (e non solo): riecco Goldielocks, anche con duetti d’eccezione

Goldielocks, nome d’arte della musicista finlandese Ella Bine, ha pubblicato il nuovo singolo “Rush”, segnando ufficialmente l’apertura di un capitolo inedito nella sua carriera discografica. Il brano, descritto come un irresistibile earworm pop dai toni decisi e sfrontati, arriva dopo il successo dell’album “Two of a Kind”, uscito nel 2025 in occasione della partecipazione ad Uuden Musiikin Kilpailu 2025, selezione finlandese per Eurovision, con il brano “Made Of”

“Rush” rappresenta il primo assaggio di quello che si preannuncia come il secondo album in studio dell’artista in uscita entro l’anno. La produzione, affidata a Fanny Forsander, Lauri Mäntynen e Dave The Doctor, si caratterizza per un’estetica di electronic dance-pop raffinata e moderna, con un elemento sonoro inatteso che la distingue nel panorama contemporaneo: l’inserimento di un organo da chiesa in un contesto da dancefloor, una scelta stilistica audace che conferisce al brano una texture unica e riconoscibile.

l testo è firmato da un team di quattro autori: Goldielocks (Ella Bine), Fanny Forsander, David Mørup e Mathilda Arnbäck. La collaborazione allargata riflette un approccio creativo già collaudato con il precedente lavoro discografico, dove la cantante ha costruito un sound personale attingendo a una rete di produttori e co-autori scandinavi

Fra l’altro l’artista finlandese vanta anche un duetto con una delle cantautrici emergenti della scena italiana, ovvero Svegliaginevra (qui la nostra videointervista), risalente ad un paio di anni fa. “American wedding” è un pezzo molto interessante e contemporaneo. Ma i duetti non sono finiti: recente anche quello con Teya, in gara ad Eurovision 2023 per l’Austria insieme a Salena.

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