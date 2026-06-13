“Mille bugie” e “Per avere me”, il nuovo capitolo di Mietta

Segnaliamo dai radar il ritorno di una delle artiste che meglio hanno caratterizzato la scena pop italiana degli anni 90 e primi anni 2000, vale a dire Mietta. La cantautrice tarantina, dopo tanta televisione, torna pienamente alla musica con due singoli, uno è “Mille bugie” e l’altro “Per avere me”.

“Mille bugie” porta firme importanti: Chicco Palmosi, già stretto collaboratore dei Modà, Verdiana Zangaro delle Deva, Marco Rettani. Quest’ultimo oltre ad essere il fondatore dell’etichetta che produce il singolo (e anche le citate Deva), Dischi dei Sognatori, ha una lunga storia autoriale e come produttore per molti dei nomi della scena musicale italiana.

“Per avere me”, più italiano nel sound- una ballad intensa – è firmata da Karin Amadori e Valerio Carboni. I più attenti avranno riconosciuto questi due autori. Si tratta degli stessi che hanno fimato “Beyond the stars”, la canzone con cui Martina CRV ha partecipato allo scorso Junior Eurovision in rappresentanza di San Marino. Karin Amadori è figlia d’arte: sua mamma è infatti Lara Saint Paul. Valerio Carboni ha alle spalle anche lui una lunga storia come autore per tanti nomi del pop

Insieme al singolo, Mietta annuncia anche un progetto fisico: Per avere me – Limited Edition, vinile in edizione limitata e autografata pensato come regalo per il pubblico che la segue da anni. Ogni copia sarà firmata dalla cantante, e in cinque vinili sarà nascosta una sorpresa speciale.Dice la cantante sui social:

Un progetto nato con il cuore, pensato come regalo per chi mi segue, mi sostiene e mi accompagna da sempre

Il vinile comprende i due singoli, in versione normale e acustica, nuove interpretazioni di brani del passato, ovver “Eccitazione” e “Dio fa qualcosa”, riarrangiate appositamente per l’edizione oltre ai due singoli più recenti “Bang” e “Milano è dove mi sono persa”. Il vinile è acquistabile esclusivamente tramite lo store digitale

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