“Dancefloor Erotica”, il pop di Dagny che non vi farà stare fermi

Con il suo nuovo album “Dancefloor Erotica”, uscito oggi 12 giugno, la cantautrice norvegese Dagny segna una svolta decisa nella propria carriera: nove tracce che ampliano il suo universo sonoro senza rinunciare a quella vena pop elettrica che l’ha resa una delle voci più interessanti del panorama europeo degli ultimi anni.

Il progetto arriva sulla scia del successo di “Strangers/Lovers” ed “ELLE”, i suoi primi due lavori e porta impresso, già dal titolo, il manifesto artistico dell’artista: musica pensata per il dancefloor, ma con spigoli più affilati e una consapevolezza di sé inedita. «L’obiettivo è creare qualcosa di unico e divertente, audace e senza scuse. Un progetto in cui lo sguardo degli altri e il critico interiore vengono messi da parte» ha dichiarato Dagny.

Attiva da molti anni, anche come autrice per altri, Dagny è diventata rapidamente uno dei nomi di punta del pop scandinavo, con 10 dischi di platino già all’attivo.

I riferimenti sono dichiarati e ambiziosi: la giocosità di David Byrne e i Talking Heads, la sicurezza di Madonna, la sfrontatezza di Lady Gaga. Tracce come “Gosh!“ — con il featuring del connazionale Metteson — e “Black Bugatti“ mostrano una produzione più dura e sperimentale rispetto al passato, mentre la title track rappresenta il pop più pieno, che però, come da titolo, è irresistibile al tal punto che non si può fare a meno di battere il tempo coi piedi.

Il filo conduttore è il movimento, fisico e interiore: un invito a perdersi nel momento, a camminare per strada con più spavalderia, a fidarsi di sé stessi. «Per me questo album è diventato un promemoria per essere coraggiosa, in un periodo in cui ne avevo bisogno» ha confessato l’artista. A completare il ciclo promozionale, Dagny porterà l’album in un tour live in Europa con un tour di 13 date che toccherà, tra le altre, Amsterdam, Londra e Berlino.

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