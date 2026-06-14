Top of the charts: arriva il nuovo album di Olivia Rodrigo, prosegue la corsa di Dara
🇦🇱
SINGOLI:44 Blinda-Clevio Masoni
ALBUM: Qielli O Kufi.-Majk
SINGOLI: Sade-Indiya, Xcho & MOT
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Bangaranga- Dara
ALBUM:Trinken aus, wir müssen gehen- Die Toten Hosen
SINGOLI:Ankara Echoes- Beni Al (Ta Ki Seni Görene Kadar) [Beni Al Afro House Remix]
ALBUM: Kayp persona- Blok3
SINGOLI Fiandre: Fever dreams-Alex Warren
SINGOLI Vallonia: What You Want- Angèle ft Justice
RADIO Germanofona: Du bist meine heimat- Unheilig
ALBUM Fiandre:Dinner party-Niall Horan
ALBUM Vallonia:Dinner party-Niall Horan
SINGOLI:Only you-Shouse & Cub Sport
ALBUM: Arirang.-BTS
SINGOLI nazionali:Bangaranga-Dara
SINGOLI internazionali:Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI: Bass & Rave- Jala Brat
SINGOLI Perpetuum mobile-Ewa Farna
ALBUM: Karakoram DLC-PTK
SINGOLI:Bangaranga-Dara
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: Fever dreams-Alex Warren
ALBUM nazionali:Tamni Valovi -Kids From The Sky
ALBUM internazionali:Do it – Stray Kids
SINGOLI: Ringer om Natten- Christopher
ALBUM:The boys of Dungeon lane-Paul Mc Cartney
SINGOLI:kesselaid-NUBLU & Tief City 44
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI: Pidä kii-Mirella, Lauri Haav
ALBUM: Mansion Music-Isaac Elliot
SINGOLI: Sexy Nana- Aya Nakamura & La reflevze
ALBUM Oubliez moi- JUL
SINGOLI: Prinvelebshi shashvi miq’vars-Vazha Da Tamari
SINGOLI: I knew it, I knew you -Taylor Swift
ALBUM: Dinner party- Niall Horan
SINGOLI: I knew it, I knew you -Taylor Swift
ALBUM: Dinner party- Niall Horan
SINGOLI nazionali:Safari-Ria Ellenidou
SINGOLI internazionali Bangaranga-Dara
ALBUM:Private investigations- Dire Straits
SINGOLI:The sun will never settle-Kingfishr
ALBUM:Dinner party-Niall Horan
SINGOLI:Janice SFTU- Drake
ALBUM: Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Ani mishkaret -Eden Ben Zaken & Noa Kirel
SINGOLI Internazionali: Raquel-Bau
ALBUM: Hashem Yazor-Odeya
SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay
ALBUM: Ryan Ted – Tedua
SINGOLI:Quyrshagym-Kalifarniya & Turar
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI: Drop dead-Olivia Rodrigo
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Saulė Nesileis-Jessika Shy
ALBUM: Zveris-Jessika Shy
SINGOLI:Seven-Jung Kook ft Latto
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Repeat it- Martin Garrix & Ed Sheeran
ALBUM:Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI nazionali Cowboys don’t cry- Aidan
SINGOLI internazionali:I just might- Bruno Mars
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Syte e tu- David Dreshaj
SINGOLI: Sos-Makosir, Ari Bajgora
ALBUM: Hejmakjaer- Tobias Sten
SINGOLI: Populair- Idaly feat. Ronnie Flex & Frenna
ALBUM:Dinner party- Niallo Horan
SINGOLI:New religion -Bebe Rexha, Faithless
ALBUM: Nurt-Gibbs
SINGOLI:Baile inolvidable-Bad Bunny
ALBUM:Debì tirar mas fotos- Bad Bunny
SINGOLI nazionali: Deuchess – Berechet & Vanilla
SINGOLI internazionali:Let me be- The Second Voice
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI Vertigo-Avala Rokston
ALBUM: Arirang-BTS
RADIO:Buona domenica-Sayf
SINGOLI nazionali: Bass & Rave-Jala Brat
SINGOLI internazionali: I just might – Bruno Mars
ALBUM: Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI:Ruze-Wen & Nuri, Luka Brassix10, Samey
ALBUM:Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: Prazna postelja – Jan Plestenjak & Flirrt
SINGOLI internazionali: Bangaranga – Dara
ALBUM: Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI:Al Golpito- Quevedo & Nuve Linea
ALBUM: El baifo-Quevedo
SINGOLI:Det ligger nåt i luften- Bolaget
ALBUM: Somna med HHumlan Djojj -Humlan Djojj
SINGOLI: Hate that i made you love me- Ariana Grande
ALBUM:Trinken aus, wir müssen gehen- Die Toten Hosen
SINGOLI Nazionali: Hileli-Manifest & Ajda Pekkan
SINGOLI internazionali: New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI: Fanat-Alena Omargalieva
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI: I just might-Bruno Mars
ALBUM:Szabasag, Szerelem- Mehringer