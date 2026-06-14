Top of the charts: arriva il nuovo album di Olivia Rodrigo, prosegue la corsa di Dara

🇦🇱

SINGOLI:44 Blinda-Clevio Masoni

ALBUM: Qielli O Kufi.-Majk



SINGOLI: Sade-Indiya, Xcho & MOT

ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo



SINGOLI:Bangaranga- Dara

ALBUM:Trinken aus, wir müssen gehen- Die Toten Hosen



SINGOLI:Ankara Echoes- Beni Al (Ta Ki Seni Görene Kadar) [Beni Al Afro House Remix]

ALBUM: Kayp persona- Blok3



SINGOLI Fiandre: Fever dreams-Alex Warren

SINGOLI Vallonia: What You Want- Angèle ft Justice

RADIO Germanofona: Du bist meine heimat- Unheilig

ALBUM Fiandre:Dinner party-Niall Horan

ALBUM Vallonia:Dinner party-Niall Horan



SINGOLI:Only you-Shouse & Cub Sport

ALBUM: Arirang.-BTS



SINGOLI nazionali:Bangaranga-Dara

SINGOLI internazionali:Mr.Know it all- Teddy Swims

ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo



SINGOLI: Bass & Rave- Jala Brat



SINGOLI Perpetuum mobile-Ewa Farna

ALBUM: Karakoram DLC-PTK



SINGOLI:Bangaranga-Dara

ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo



SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović

SINGOLI internazionali: Fever dreams-Alex Warren

ALBUM nazionali:Tamni Valovi -Kids From The Sky

ALBUM internazionali:Do it – Stray Kids



SINGOLI: Ringer om Natten- Christopher

ALBUM:The boys of Dungeon lane-Paul Mc Cartney



SINGOLI:kesselaid-NUBLU & Tief City 44

ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo



SINGOLI: Pidä kii-Mirella, Lauri Haav

ALBUM: Mansion Music-Isaac Elliot



SINGOLI: Sexy Nana- Aya Nakamura & La reflevze

ALBUM Oubliez moi- JUL



SINGOLI: Prinvelebshi shashvi miq’vars-Vazha Da Tamari



SINGOLI: I knew it, I knew you -Taylor Swift

ALBUM: Dinner party- Niall Horan



SINGOLI: I knew it, I knew you -Taylor Swift

ALBUM: Dinner party- Niall Horan



SINGOLI nazionali:Safari-Ria Ellenidou

SINGOLI internazionali Bangaranga-Dara

ALBUM:Private investigations- Dire Straits



SINGOLI:The sun will never settle-Kingfishr

ALBUM:Dinner party-Niall Horan



SINGOLI:Janice SFTU- Drake

ALBUM: Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali- Ani mishkaret -Eden Ben Zaken & Noa Kirel

SINGOLI Internazionali: Raquel-Bau

ALBUM: Hashem Yazor-Odeya



SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay

ALBUM: Ryan Ted – Tedua



SINGOLI:Quyrshagym-Kalifarniya & Turar

ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo



SINGOLI: Drop dead-Olivia Rodrigo

ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo



SINGOLI:Saulė Nesileis-Jessika Shy

ALBUM: Zveris-Jessika Shy



SINGOLI:Seven-Jung Kook ft Latto

ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo



SINGOLI:Repeat it- Martin Garrix & Ed Sheeran

ALBUM:Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI nazionali Cowboys don’t cry- Aidan

SINGOLI internazionali:I just might- Bruno Mars

ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo



SINGOLI:Mr.Know it all- Teddy Swims

ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo



SINGOLI:Syte e tu- David Dreshaj



SINGOLI: Sos-Makosir, Ari Bajgora

ALBUM: Hejmakjaer- Tobias Sten



SINGOLI: Populair- Idaly feat. Ronnie Flex & Frenna

ALBUM:Dinner party- Niallo Horan



SINGOLI:New religion -Bebe Rexha, Faithless

ALBUM: Nurt-Gibbs



SINGOLI:Baile inolvidable-Bad Bunny

ALBUM:Debì tirar mas fotos- Bad Bunny



SINGOLI nazionali: Deuchess – Berechet & Vanilla

SINGOLI internazionali:Let me be- The Second Voice

ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo



SINGOLI Vertigo-Avala Rokston

ALBUM: Arirang-BTS



RADIO:Buona domenica-Sayf



SINGOLI nazionali: Bass & Rave-Jala Brat

SINGOLI internazionali: I just might – Bruno Mars

ALBUM: Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI:Ruze-Wen & Nuri, Luka Brassix10, Samey

ALBUM:Neviem-Separ



SINGOLI nazionali: Prazna postelja – Jan Plestenjak & Flirrt

SINGOLI internazionali: Bangaranga – Dara

ALBUM: Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI:Al Golpito- Quevedo & Nuve Linea

ALBUM: El baifo-Quevedo



SINGOLI:Det ligger nåt i luften- Bolaget

ALBUM: Somna med HHumlan Djojj -Humlan Djojj



SINGOLI: Hate that i made you love me- Ariana Grande

ALBUM:Trinken aus, wir müssen gehen- Die Toten Hosen



SINGOLI Nazionali: Hileli-Manifest & Ajda Pekkan

SINGOLI internazionali: New religion- Bebe Rexha & Faithless

ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo

SINGOLI: Fanat-Alena Omargalieva

ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo



SINGOLI: I just might-Bruno Mars

ALBUM:Szabasag, Szerelem- Mehringer

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