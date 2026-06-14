Euromusica

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Top of the charts: arriva il nuovo album di Olivia Rodrigo, prosegue la corsa di Dara

di · 14 Giugno 2026

🇦🇱
SINGOLI:44 Blinda-Clevio Masoni
ALBUM: Qielli O Kufi.-Majk

🇦🇲
SINGOLI: Sade-Indiya, Xcho & MOT
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo

🇦🇹
SINGOLI:Bangaranga- Dara
ALBUM:Trinken aus, wir müssen gehen- Die Toten Hosen

🇦🇿
SINGOLI:Ankara Echoes- Beni Al (Ta Ki Seni Görene Kadar) [Beni Al Afro House Remix]
ALBUM: Kayp persona- Blok3

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: Fever dreams-Alex Warren
SINGOLI Vallonia: What You Want- Angèle ft Justice
RADIO Germanofona: Du bist meine heimat- Unheilig
ALBUM Fiandre:Dinner party-Niall Horan
ALBUM Vallonia:Dinner party-Niall Horan

🇧🇾
SINGOLI:Only you-Shouse & Cub Sport
ALBUM: Arirang.-BTS

🇧🇬
SINGOLI nazionali:Bangaranga-Dara
SINGOLI internazionali:Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo

🇧🇦
SINGOLI: Bass & Rave- Jala Brat

🇨🇿
SINGOLI Perpetuum mobile-Ewa Farna
ALBUM: Karakoram DLC-PTK

🇨🇾
SINGOLI:Bangaranga-Dara
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo

🇭🇷
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: Fever dreams-Alex Warren
ALBUM nazionali:Tamni Valovi -Kids From The Sky
ALBUM internazionali:Do it – Stray Kids

🇩🇰
SINGOLI: Ringer om Natten- Christopher
ALBUM:The boys of Dungeon lane-Paul Mc Cartney

🇪🇪
SINGOLI:kesselaid-NUBLU & Tief City 44
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo

🇫🇮
SINGOLI: Pidä kii-Mirella, Lauri Haav
ALBUM: Mansion Music-Isaac Elliot

🇫🇷
SINGOLI: Sexy Nana- Aya Nakamura & La reflevze
ALBUM Oubliez moi- JUL

🇬🇪
SINGOLI: Prinvelebshi shashvi miq’vars-Vazha Da Tamari

🇩🇪
SINGOLI: I knew it, I knew you -Taylor Swift
ALBUM: Dinner party- Niall Horan

🇬🇧
SINGOLI: I knew it, I knew you -Taylor Swift
ALBUM: Dinner party- Niall Horan

🇬🇷
SINGOLI nazionali:Safari-Ria Ellenidou
SINGOLI internazionali Bangaranga-Dara
ALBUM:Private investigations- Dire Straits

🇮🇪
SINGOLI:The sun will never settle-Kingfishr
ALBUM:Dinner party-Niall Horan

🇮🇸
SINGOLI:Janice SFTU- Drake
ALBUM: Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Ani mishkaret -Eden Ben Zaken & Noa Kirel
SINGOLI Internazionali: Raquel-Bau
ALBUM: Hashem Yazor-Odeya

🇮🇹
SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay
ALBUM: Ryan Ted – Tedua

🇰🇿
SINGOLI:Quyrshagym-Kalifarniya & Turar
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo

🇱🇻
SINGOLI: Drop dead-Olivia Rodrigo
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo

🇱🇹
SINGOLI:Saulė Nesileis-Jessika Shy
ALBUM: Zveris-Jessika Shy

🇱🇺
SINGOLI:Seven-Jung Kook ft Latto
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo

🇲🇰
SINGOLI:Repeat it- Martin Garrix & Ed Sheeran
ALBUM:Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli

🇲🇹
SINGOLI nazionali Cowboys don’t cry- Aidan
SINGOLI internazionali:I just might- Bruno Mars
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo

🇲🇩
SINGOLI:Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo

🇲🇪
SINGOLI:Syte e tu- David Dreshaj

🇳🇴
SINGOLI: Sos-Makosir, Ari Bajgora
ALBUM:  Hejmakjaer- Tobias Sten

🇳🇱
SINGOLI: Populair- Idaly feat. Ronnie Flex & Frenna
ALBUM:Dinner party- Niallo Horan

🇵🇱
SINGOLI:New religion -Bebe Rexha, Faithless
ALBUM: Nurt-Gibbs

🇵🇹
SINGOLI:Baile inolvidable-Bad Bunny
ALBUM:Debì tirar mas fotos- Bad Bunny

🇷🇴
SINGOLI nazionali: Deuchess – Berechet & Vanilla
SINGOLI internazionali:Let me be- The Second Voice
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo

🇷🇺
SINGOLI Vertigo-Avala Rokston
ALBUM: Arirang-BTS

🇸🇲
RADIO:Buona domenica-Sayf

🇷🇸
SINGOLI nazionali: Bass & Rave-Jala Brat
SINGOLI internazionali: I just might – Bruno Mars
ALBUM: Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli

🇸🇰
SINGOLI:Ruze-Wen & Nuri, Luka Brassix10, Samey
ALBUM:Neviem-Separ

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Prazna postelja – Jan Plestenjak & Flirrt
SINGOLI internazionali: Bangaranga – Dara
ALBUM: Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli

🇪🇸
SINGOLI:Al Golpito- Quevedo & Nuve Linea
ALBUM: El baifo-Quevedo

🇸🇪
SINGOLI:Det ligger nåt i luften- Bolaget
ALBUM: Somna med HHumlan Djojj -Humlan Djojj

🇨🇭
SINGOLI: Hate that i made you love me- Ariana Grande
ALBUM:Trinken aus, wir müssen gehen- Die Toten Hosen

🇹🇷
SINGOLI Nazionali: Hileli-Manifest & Ajda Pekkan
SINGOLI internazionali: New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo

🇺🇦

SINGOLI:  Fanat-Alena Omargalieva
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo

🇭🇺
SINGOLI: I just might-Bruno Mars
ALBUM:Szabasag, Szerelem- Mehringer

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