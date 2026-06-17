Airplay & Downloads: ancora in testa i brani di Micheal Jackson

TOP 10 EUROPEAN AIRPLAY

1.Fever dream- Alex Warren

2.New religion- Bebe Rexha & Faithless

3. I just might- Bruno Mars

4.Opalite- Taylor Swift

5.Drop dead- Olivia Rodrigo

6.Mr.Know it al- Taddy Swims

7.Homewrecker-Sombr

8..American Girls- Harry Styles

9.The fate of Ophelia- Taylor Swift

10.Where is my husband- Raye

TOP 10 AIRPLAY EUROPEAN SONGS*

1.American Girls- Harry Styles

2.Where is my husband- Raye

3.Talk to you-Anotr, Ultra54

4..Save My Love- Kygo, Khalid, Gryffin

5.So easy (to fall in love) – Olivia Dean

7.Man i need- Olivia Dean

8.To love somebody- Holly Humberstone

9..Stay (If you wanna dance)-Myles Smith

10.Material lover- Sienna Spiro

TOP 10 DOWNLOADS IN EUROPE

1.Billie Jean-Micheal Jackson

2.Dracula-Tame Impala

3.Beauty and a beat- Justin Bieber & Nicki Minaj

4.Hate that I made you love me-Ariana Grande

5.Beat it- Micheal Jackson

6.Fever dream- Alex Warren

7. Dai dai- Sahkira & Burna Boy 🇨🇴🇳🇬

8.New religion- Bene Rexha & Faithless

9.Golden- Huntr/X

10.Self Aware- Temper cCty🇮🇱

TOP 10 DOWNLOADS EUROPEAN SONGS*

1.Self Aware- Temper City🇮🇱

2.Where is my husband- Raye

3.Lush life- Zara Larsson

4.Jamaican (Bam Bam) – Hugel &Solto

5.Go-Chemical Brothers

6.Maladie-Mauvais Djo

7.American Girls- Harry Styles

8.Talk to you-Anotr, Ultra54

9.Man I need – Olivia Dean

10.Killy Mandjaro-Summer Cem & Billa Joe 🇩🇪

* si intendono “europee” le canzoni nelle quali l’interprete o gli interpreti principali sono europei, a prescindere dalla presenza o meno di eventuali altri interpreti e/o featurings. Non si considerano europee le canzoni con la presenza di un interprete principale non europeo, a prescindere da altri eventuali feat. anche europei

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