“Wenn das Liebe ist”, l’inno pop alla libertà personale di Nina Chuba

Nina Chuba, il nome di punta del pop tedesco degli ultimi tre anni torna con “Wenn das Liebe ist”, un nuovo singolo che segna un netto cambio di rotta rispetto alle atmosfere più malinconiche a cui il pubblico era abituato. Il brano, in uscita per Jive Germany, racconta il momento successivo alla fine di una relazione: non più il dolore della rottura, ma la sensazione di leggerezza che arriva quando ci si libera di un legame ormai logorato.

Ne avevamo parlato tempo fa, quando “Wildberry lillet” la fece conoscere ed ebbe eco anche da noi per la citazione della città di Catania nel brano. Subito dopo un altro banger, “Fata Morgana” era di nuovo arrivato in testa alle charts. Oggi l’artista è di nuovo in rampa di lancio con un brano molto più pop, appunto “Wenn das liebe ist”, candidato ai Berlin Video Awards, prestigiosi Oscar dedicati al meglio dei videoclip, come miglior regia

Il brano è estratto dall’album “Ich lieb mich, ich lieb mich nicht”, primo in classifica nel panorama di lingua tedesca. Nel brano l’artista si lancia in un’estate da single spensierata e piena di energia. Su ritmi pop orecchiabili, si lascia alle spalle una vecchia relazione e si riappropria della sua libertà

“Se questo è amore, allora non lo voglio / E sembro / Fin troppo bella / Fin troppo felice per versare una lacrima”

Con “Wenn das Liebe ist” (Se questo è amore), l’artista regala al suo pubblico un inno per chiunque abbia bisogno di un po’ più di amore per se stesso e riesce – ancora una volta – a scrivere una canzone che solleva il morale ed è allo stesso tempo molto stimolante

ll singolo si inserisce in un percorso discografico che ha già regalato a Nina Chuba importanti riconoscimenti: dallo stesso album sono stati estratti anche i brani “3 Uhr Nachts” e “Unsicher“, questo secondo certificato disco d’oro.

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