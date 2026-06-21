Top of the charts: Olivia & Olivia, più Ariana. In Europa dominano le donne
SINGOLI:30-Babastars
ALBUM: Qielli O Kufi.-Majk
SINGOLI: Sade-Indiya, Xcho & MOT
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Gut genug- KitschKrieg, Blumengarten, Shirin David
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Ankara Echoes- Beni Al (Ta Ki Seni Görene Kadar) [Beni Al Afro House Remix]
ALBUM: Kayp persona- Blok3
SINGOLI Fiandre: Homewrecker-Sombr
SINGOLI Vallonia: Dracula-Tame Impala
RADIO Germanofona: My lucky day-Milow
ALBUM Fiandre:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
ALBUM Vallonia:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Only you-Shouse & Cub Sport
ALBUM: Arirang.-BTS
SINGOLI nazionali:Bangaranga-Dara
SINGOLI internazionali:Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI: Dominantna- Jala Brat & Dado Polumenta
SINGOLI Perpetuum mobile-Ewa Farna
ALBUM: Karakoram DLC-PTK
SINGOLI:Bangaranga-Dara
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: I just might – Bruno Mars
ALBUM nazionali:Moji Ljudi- Nina Badric
ALBUM internazionali:Mirror Ball-Neil Young
SINGOLI: Ringer om Natten- Christopher
ALBUM: Den lange vey- Artigeardit
SINGOLI:Fever dreams-Alex Warren
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI: Sinfoniaa-Isac Elliot
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI: Sexy Nana- Aya Nakamura & La reflevze
ALBUM Drakkar-Alonzo
SINGOLI: If I – Treasure
SINGOLI:Gut genug- KitschKrieg, Blumengarten, Shirin David
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI: I knew it, I knew you -Taylor Swift
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI nazionali:Paloma- Rack, MENJU, Oge
SINGOLI internazionali Bangaranga-Dara
ALBUM: Greatest hits – Tom Petty & The Heartbreakers
SINGOLI:Stupid song – Olivia Rodrigo
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Hugsa Skyrt- Maron Birnir & Fridrik Dor
ALBUM: Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Halvai-Hanan Ben Ari & Far Tassi
SINGOLI Internazionali: Bangaranga-Dara
ALBUM: Hashem Yazor-Odeya
SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:More, privet-Dabro
ALBUM: Zeiin-Sadraddin
SINGOLI: Drop dead-Olivia Rodrigo
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Saulė Nesileis-Jessika Shy
ALBUM: Mixtape vol.1.- BA
SINGOLI:Seven-Jung Kook ft Latto
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Summer funk-Francesco Gabbani
ALBUM:Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI nazionali Cowboys don’t cry- Aidan
SINGOLI internazionali:Man I need- Olivia Dean
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Syte e tu- David Dreshaj
SINGOLI: Sos-Makosir, Ari Bajgora
ALBUM: Hejmakjaer- Tobias Sten
SINGOLI: Dai dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Nareszcie -Męskie Granie Orkiestra, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino
ALBUM: PCC 3.0-Paluch, Chris Carson
SINGOLI:Sou grande no amor- Chico de Tina
ALBUM:Debì tirar mas fotos- Bad Bunny
SINGOLI nazionali: Deuchess – Berechet & Vanilla
SINGOLI internazionali:Let me be- The Second Voice
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI Vertigo-Avala Rokston
ALBUM: Arirang-BTS
RADIO:Sorry scusa lo siento-Pinguino Tattici Nucleari
SINGOLI nazionali: Bass & Rave-Jala Brat
SINGOLI internazionali: I just might – Bruno Mars
ALBUM: Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI:Ruze-Wen & Nuri, Luka Brassix10, Samey
ALBUM:Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: Prazna postelja – Jan Plestenjak & Flirrt
SINGOLI internazionali: Hate that I made you lave me – Ariana Grande
ALBUM: Ja za čuda letim-Jakov Jozinović
SINGOLI:Al Golpito- Quevedo & Nuve Linea
ALBUM: El baifo-Quevedo
SINGOLI:Det ligger nåt i luften- Bolaget
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI: Dai Dai -Shakira & Burna Boy
ALBUM:Forever-RAF Camora
SINGOLI Nazionali: Hileli-Manifest & Ajda Pekkan
SINGOLI internazionali: New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM:Pasaj-Motive
SINGOLI: Dracula- Tame Impala
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI: New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM:Szabasag, Szerelem- Mehringer