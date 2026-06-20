“Oud”, arriva il nuovo singolo bilingue di Antigoni

L’estate è il tempo in cui ci imbattiamo in nuove produzioni degli artisti che hanno partecipato ad Eurovision nel maggio precedente. A volte, soprattutto in caso di selezioni interne, si tratta dei brani proposti e scartati. Altre volte invece sono produzioni nuove, che escono sull’onda del successo o per il motivo opposto, ovvero magari per ripartire dopo un fallimento.

Ad Antigoni tutto sommato è andata bene: per “Yalla” primo posto in classifica, disco d’oro e un ottimo riscontro generale nonostante ad Eurovision 2026 abbia evidenziato alcune incertezze vocali che l’assenza di strumenti di correzione, vietati in concorso, lascia scoperta. Ma Cipro è arrivata in finale e va bene così. a. Ora la ritroviamo con “Oud”, una nuova produzione, sempre dal sapore e dagli accenti ellenici e anche in questo caso bilingue (l’artista è britannica, benchè di origini cipriote).

“Oud” si propone, senza troppi fronzoli, con un potenziale inno di quest’estate. E sicuramente lo sentiremo sulle spiagge, insieme alla sua canzone eurovisiva. “Oud” è un brano pop estivo dinamico che potrebbe scalare le classifiche pur mantenendo un’autenticità grazie ai suoi elementi di ispirazione etnica che si fondono perfettamente nello strumentale. Un ritrmo per accompagnare nche gli amori estivi. E c’è da credere che Antigoni proseguirà a restare agganciata al treno eurosivo nei prossimi anni