Top of the charts: le canzoni dedicate ai Mondiali di calcio conquistano la vetta
SINGOLI:30-Babastars
ALBUM: Inati & Taka- Kida
SINGOLI: Sade-Indiya, Xcho & MOT
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Ankara Echoes- Beni Al (Ta Ki Seni Görene Kadar) [Beni Al Afro House Remix]
ALBUM: Kayp persona- Blok3
SINGOLI Fiandre: I knew it, i knew you- Taylor Swift
SINGOLI Vallonia: Dai Dai – Shakira & Burna Boy
RADIO Germanofona: My lucky day-Milow
ALBUM Fiandre:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
ALBUM Vallonia:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Only you-Shouse & Cub Sport
ALBUM: Arirang.-BTS
SINGOLI nazionali:Bangaranga-Dara
SINGOLI internazionali:Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM:Setiva-Dara Ekimova
SINGOLI: I Am From Bosnia Take Meto America- Dubioza Kolektiv
SINGOLI Perpetuum mobile-Ewa Farna
ALBUM: ADHD pop- Ewa Farna
SINGOLI:Bangaranga-Dara
ALBUM:Romeo II- Light
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali:Dai dai – Shakir & Burna Boy
ALBUM nazionali:Moji Ljudi- Nina Badric
ALBUM internazionali:The Boys Of Dungeon Lane- Paul Mc Cartney
SINGOLI: Ringer om Natten- Christopher
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Kesselaid- Nublu & Tief City 44
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI: Valokuvii- Jami Falti
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI: Pilè- Mauvais Djo
ALBUM You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Chornyye Vorony- DJ Ryker
SINGOLI:Gut genug- KitschKrieg, Blumengarten, Shirin David
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI: Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI nazionali:Adam & Eve- Noizy, Light
SINGOLI internazionali Bangaranga-Dara
ALBUM: Me liga logia – Nikos Oikonomopoulos
SINGOLI:Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Hugsa Skyrt- Maron Birnir & Fridrik Dor
ALBUM: Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Meda Bedioni- Eyal Golan
SINGOLI Internazionali: Fever dream- Alex Warren
ALBUM: Hashem Yazor-Odeya
SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay
ALBUM:Il giorno che aspettavo-Ultimo
SINGOLI La La – Bayansulu
ALBUM: Zeiin-Sadraddin
SINGOLI: Repeat it- Martin Garrix, Ed Sheeran
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Saulė Nesileis-Jessika Shy
ALBUM: Mixtape vol.1.- BA
SINGOLI:Seven-Jung Kook ft Latto
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Summer funk-Francesco Gabbani
ALBUM:Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI nazionali Cowboys don’t cry- Aidan
SINGOLI internazionali: I just might – Bruno Mars
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Sade- Indiya & Xcho & Mot
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Syte e tu- David Dreshaj
SINGOLI: Vikingblod- Oljeberget & Katastrofe
ALBUM: Hejmakjaer- Tobias Sten
SINGOLI: Dai dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Nareszcie -Męskie Granie Orkiestra, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino
ALBUM: REKLAMACJA’47-Oki
SINGOLI:Sou grande no amor- Chico de Tina
ALBUM:Debì tirar mas fotos- Bad Bunny
SINGOLI nazionali: Deuchess – Berechet & Vanilla
SINGOLI internazionali:Let me be- The Second Voice
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI Vertigo-Avala Rokston
ALBUM: Arirang-BTS
RADIO:Sorry scusa lo siento-Pinguino Tattici Nucleari
SINGOLI nazionali: Bass & Rave-Jala Brat
SINGOLI internazionali: I just might – Bruno Mars
ALBUM: Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI:Ruze-Wen & Nuri, Luka Brassix10, Samey
ALBUM:Exit U palice- Yzomandias
SINGOLI nazionali: Herman in moj oče – Vlado Kreslin
SINGOLI internazionali: Hate that I made you lave me – Ariana Grande
ALBUM: Ja za čuda letim-Jakov Jozinović
SINGOLI:La Graciosa- Quevedo & Elvis Crespo
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Det ligger nåt i luften- Bolaget
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj
SINGOLI: Dai Dai -Shakira & Burna Boy
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI Nazionali: Hileli-Manifest & Ajda Pekkan
SINGOLI internazionali: New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM:Pasaj-Motive
SINGOLI: Fanat-Alena Omargalieva
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI: New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo