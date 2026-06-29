“Perpetuum Mobile” segna il ritorno dell’ex enfant prodige Ewa Farna

Di Ewa Farna abbiamo parlato agli albori di questo sito perchè è è un’artista da record. Nata a Trinec, nella zona di lingua polacca della Cechia da famiglia polacca, è diventata famosissima a 12 anni, scoperta da un produttore che l’ha lanciata sulla scena in entrambi i Paesi- ma inizialmente soprattutto in Polonia, facendola ben presto diventare una delle artiste più giovani d’Europa a raggiungere il primo posto in classifica, il disco di platino ed a vincere riconoscimenti internazionali

Oggi la ritroviamo perchè dopo molto tempo è di nuovo in testa alle classifiche, sia con il singolo qui sotto, “Perpetuum Mobile” che con l’album “ADHD Pop”. Sonorità moderne, timbro ben modulato e una capacità di stare sul palco da veterana, nonostante abbia appena 32 anni.

Giudice di X Factor a soli 20 anni e alla versione slovacca di Got Talent a 19, oggi Ewa Farna è un nome consolidato della scena musicale danubiana, con 10 dischi di platino e 5 d’oro alle spalle. Le manca solo una consacrazione internazionale, che può arrivare soltanto con la partecipazione ad Eurovision, dove finora non sono mai arrivati nomi così di livello nella scena ceca. Ora che è tornata ai vertici dopo qualche anno meno positivo potrebbe essere l’anno giusto.