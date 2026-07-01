Airplay e downloads: l’inno dei Mondiali 2026 arriva in testa alla chart

Le classifiche variano poco, ma cambiano le vette: comandano Alex Warren, Harry Syles, Hugel &Solto e Shakira con Burna Boy

TOP 10 EUROPEAN AIRPLAY

1.Fever dream- Alex Warren

2.New religion- Bebe Rexha & Faithless

3.Mr.Know it all- Taddy Swims

4. I just might- Bruno Mars

5.Drop dead- Olivia Rodrigo

6.Opalite- Taylor Swift

7.Dracula-Tame Impala

8.American Girls- Harry Styles

9.Homewrecker-Sombr

10.Where is my husband- Raye

TOP 10 AIRPLAY EUROPEAN SONGS*

1.American Girls- Harry Styles

2.Where is my husband- Raye

3.Talk to you-Anotr, Ultra54

4.Save My Love- Kygo, Khalid, Gryffin

5.Repeat it- Martin Garrix, Ed Sheeran

6.So easy (to fall in love) – Olivia Dean

7.Man i need- Olivia Dean

8.To love somebody- Holly Humberstone

9.Material Lover- Sienna Spiro

10.5am-Michael Schulte

TOP 10 DOWNLOADS IN EUROPE

1.Dai dai- Sahkira & Burna Boy

2.Billie Jean-Micheal Jackson

3.Dracula-Tame Impala

4.Beauty and a beat- Justin Bieber & Nicki Minaj

5.Jamaican (Bam Bam) – Hugel &Solto

6.Fever dream- Alex Warren

7. Hate that I made you love me-Ariana Grande

8.Beat it- Micheal Jackson

9.New religion- Bene Rexha & Faithless

10.Self Aware- Temper City

TOP 10 DOWNLOADS EUROPEAN SONGS*

1.Jamaican (Bam Bam) – Hugel &Solto

2.Self Aware- Temper City

3.Lush life- Zara Larsson

4.Where is my husband- Raye

5.Pilè-Mauvais Djo

6.Talk to you-Anotr, Ultra54

7.Maladie-Mauvais Djo

8.Gut genug- Kitschkreig, Blumengarten, Shirin David

9.American Girls- Harry Styles

10.Man I need – Olivia Dean

* si intendono “europee” le canzoni nelle quali l’interprete o gli interpreti principali sono europei, a prescindere dalla presenza o meno di eventuali altri interpreti e/o featurings. Non si considerano europee le canzoni con la presenza di un interprete principale non europeo, a prescindere da altri eventuali feat. anche europei