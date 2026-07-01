Euromusica

Tutti i suoni d'Europa

Airplay e downloads: l’inno dei Mondiali 2026 arriva in testa alla chart

di · 1 Luglio 2026

Le classifiche variano poco, ma cambiano le vette: comandano Alex Warren, Harry Syles, Hugel &Solto e Shakira con Burna Boy

TOP 10 EUROPEAN AIRPLAY

1.Fever dream- Alex Warren🇺🇲
2.New religion- Bebe Rexha & Faithless🇺🇲🇬🇧
3.Mr.Know it all- Taddy Swims🇺🇲
4. I just might- Bruno Mars🇺🇲
5.Drop dead- Olivia Rodrigo🇺🇲
6.Opalite- Taylor Swift🇺🇲
7.Dracula-Tame Impala🇦🇺
8.American Girls- Harry Styles 🇬🇧
9.Homewrecker-Sombr 🇺🇲
10.Where is my husband- Raye 🇬🇧

TOP 10 AIRPLAY EUROPEAN SONGS*

1.American Girls- Harry Styles 🇬🇧
2.Where is my husband- Raye 🇬🇧
3.Talk to you-Anotr, Ultra54🇳🇱🇺🇸
4.Save My Love- Kygo, Khalid, Gryffin🇳🇴  🇺🇸
5.Repeat it- Martin Garrix, Ed Sheeran🇳🇱🇬🇧
6.So easy (to fall in love) – Olivia Dean🇬🇧
7.Man i need- Olivia Dean🇬🇧
8.To love somebody- Holly Humberstone🇬🇧
9.Material Lover- Sienna Spiro🇬🇧
10.5am-Michael Schulte 🇩🇪

TOP 10 DOWNLOADS IN EUROPE

1.Dai dai- Sahkira & Burna Boy 🇨🇴🇳🇬
2.Billie Jean-Micheal Jackson🇺🇸
3.Dracula-Tame Impala 🇦🇺
4.Beauty and a beat- Justin Bieber & Nicki Minaj 🇨🇦🇹🇹
5.Jamaican (Bam Bam) – Hugel &Solto🇫🇷
6.Fever dream- Alex Warren 🇺🇸
7. Hate that I made you love me-Ariana Grande 🇺🇸
8.Beat it- Micheal Jackson🇺🇸
9.New religion- Bene Rexha & Faithless🇺🇸🇬🇧
10.Self Aware- Temper City🇮🇱

TOP 10 DOWNLOADS EUROPEAN SONGS*

1.Jamaican (Bam Bam) – Hugel &Solto🇫🇷
2.Self Aware- Temper City🇮🇱
3.Lush life- Zara Larsson 🇸🇪
4.Where is my husband- Raye  🇬🇧
5.Pilè-Mauvais Djo🇫🇷🇨🇩
6.Talk to you-Anotr, Ultra54🇳🇱🇺🇸
7.Maladie-Mauvais Djo🇫🇷🇨🇩
8.Gut genug- Kitschkreig, Blumengarten, Shirin David🇩🇪
9.American Girls- Harry Styles 🇬🇧
10.Man I need – Olivia Dean🇬🇧

* si intendono “europee” le canzoni nelle quali l’interprete o gli interpreti principali sono europei, a prescindere dalla presenza o meno di eventuali altri interpreti e/o featurings. Non si considerano europee le canzoni con la presenza di un interprete principale non europeo, a prescindere da altri eventuali feat. anche europei

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