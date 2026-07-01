Airplay e downloads: l’inno dei Mondiali 2026 arriva in testa alla chart
Le classifiche variano poco, ma cambiano le vette: comandano Alex Warren, Harry Syles, Hugel &Solto e Shakira con Burna Boy
TOP 10 EUROPEAN AIRPLAY
1.Fever dream- Alex Warren
2.New religion- Bebe Rexha & Faithless
3.Mr.Know it all- Taddy Swims
4. I just might- Bruno Mars
5.Drop dead- Olivia Rodrigo
6.Opalite- Taylor Swift
7.Dracula-Tame Impala
8.American Girls- Harry Styles
9.Homewrecker-Sombr
10.Where is my husband- Raye
TOP 10 AIRPLAY EUROPEAN SONGS*
1.American Girls- Harry Styles
2.Where is my husband- Raye
3.Talk to you-Anotr, Ultra54
4.Save My Love- Kygo, Khalid, Gryffin
5.Repeat it- Martin Garrix, Ed Sheeran
6.So easy (to fall in love) – Olivia Dean
7.Man i need- Olivia Dean
8.To love somebody- Holly Humberstone
9.Material Lover- Sienna Spiro
10.5am-Michael Schulte
TOP 10 DOWNLOADS IN EUROPE
1.Dai dai- Sahkira & Burna Boy
2.Billie Jean-Micheal Jackson
3.Dracula-Tame Impala
4.Beauty and a beat- Justin Bieber & Nicki Minaj
5.Jamaican (Bam Bam) – Hugel &Solto
6.Fever dream- Alex Warren
7. Hate that I made you love me-Ariana Grande
8.Beat it- Micheal Jackson
9.New religion- Bene Rexha & Faithless
10.Self Aware- Temper City
TOP 10 DOWNLOADS EUROPEAN SONGS*
1.Jamaican (Bam Bam) – Hugel &Solto
2.Self Aware- Temper City
3.Lush life- Zara Larsson
4.Where is my husband- Raye
5.Pilè-Mauvais Djo
6.Talk to you-Anotr, Ultra54
7.Maladie-Mauvais Djo
8.Gut genug- Kitschkreig, Blumengarten, Shirin David
9.American Girls- Harry Styles
10.Man I need – Olivia Dean
* si intendono “europee” le canzoni nelle quali l’interprete o gli interpreti principali sono europei, a prescindere dalla presenza o meno di eventuali altri interpreti e/o featurings. Non si considerano europee le canzoni con la presenza di un interprete principale non europeo, a prescindere da altri eventuali feat. anche europei