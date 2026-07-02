“Gelateria”, l’omaggio all’Italia dei KAJ fra stereotipi e turismo

I Kaj, gruppo musicale finlandese di lingua svedese che ha conquistato la scena internazionale all’Eurovision Song Contest 2025 con il brano “Bara bada bastu”,qaurto classificato a Basilea, tornano oggi con un nuovo singolo intitolato “Gelateria”. Il pezzo, pubblicato dopo il successo europeo, porta gli ascoltatori in un immaginario viaggio in Italia, terra scelta dal trio come sfondo per una nuova operazione musicale basata sull’ironia e sui cliché culturali. Il brano si inserisce nel filone artistico già esplorato dal gruppo, che utilizza gli stereotipi nazionali come materiale creativo per costruire canzoni pop leggere e destinate alla viralità.

Un viaggio immaginario nel Belpaese

“Gelateria” racconta una vacanza fittizia in Italia, con un percorso che tocca cattedrali e scorci mediterranei, prima di approdare nel luogo che dà il titolo al brano: una gelateria descritta scherzosamente dal trio come una delle migliori secondo TripAdvisor. Il testo si sviluppa come una vera e propria cartolina pop, in cui il gelato diventa protagonista assoluto e simbolo di un’esperienza turistica stereotipata ma affettuosa nei confronti della cultura italiana

Il mix linguistico tra dialetto e italiano da turista

Uno degli elementi distintivi del brano è l’alternanza linguistica scelta dai Kaj. I tre artisti utilizzano il dialetto di Vörå, la loro variante linguistica d’origine, insieme a parole ed espressioni italiane pronunciate volutamente con un marcato accento da turista straniero. Nel corso della canzone vengono citati numerosi gusti di gelato, tra cui stracciatella, fior di latte e tiramisù, componendo un lungo elenco che rafforza il tono giocoso e caricaturale del brano.ss

Il ritornello e il tema della dolce vita

Nel ritornello di “Gelateria”, il gelato assurge a simbolo della cosiddetta dolce vita italiana. L’immagine viene completata da altri elementi tipicamente associati allo stile di vita nazionale, come un doppio espresso, il sole e un generale clima di relax estivo. La combinazione di questi riferimenti contribuisce a costruire un ritratto ironico ma riconoscibile dell’immaginario collettivo europeo sull’Italia.

Un filone già tracciato: il precedente di Tommy Cash

L’operazione musicale dei Kaj richiama da vicino quella realizzata in precedenza dall’artista estone Tommy Cash con il brano Espresso Macchiato, diventato un vero e proprio tormentone virale. Anche in quel caso il successo del pezzo si era basato sull’utilizzo di alcuni degli stereotipi più riconoscibili legati all’Italia, dimostrando come questo tipo di narrazione ironica trovi terreno fertile nel pubblico internazionale e nei mercati musicali europei.

Al di là dell’aspetto musicale, “Gelateria” rappresenta un’ulteriore conferma di come il gelato italiano continui a essere percepito all’estero come uno degli elementi più iconici e riconoscibili dello stile di vita nazionale. Il prodotto, già ambasciatore storico del made in Italy enogastronomico, si conferma dunque un riferimento culturale capace di ispirare progetti artistici e musicali anche fuori dai confini nazionali, contribuendo a rafforzare l’immagine dell’Italia come meta associata al gusto, alla convivialità e alla dolce vita.