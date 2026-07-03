“Kill it with the beat”, il super ritorno di Jain

Jain, l’artista francese che ha conquistato il mondo con “Makeba” e oltre due miliardi di stream complessivi fra l’uscita originale del 2015 e il rilancio di TikTok nel 2023, esce ora col suo nuovo singolo “Kill It With The Beat”. Il brano arriva in un momento di grande visibilità per la cantautrice, reduce dal successo della tournée “The Fool” e da una residenza artistica a Los Angeles insieme al produttore Yodelice. Con questa uscita, Jain apre ufficialmente una nuova era sonora, allontanandosi dalle atmosfere che l’hanno resa celebre per abbracciare un’estetica più elettronica, ritmica e da club.

La stessa artista ha definito il progetto attraverso quattro parole chiave che ne riassumono lo spirito: feroce, ipnotico, club, rock. Si tratta di una direzione pensata per accompagnare momenti di sport, energia fisica e festa, elementi che si riflettono nella struttura ritmica del brano e nella sua vocazione dichiaratamente dance.

Fin dalle prime battute, “Kill It With The Beat” comunica un’idea di rinascita artistica e affermazione personale. Jain apre infatti il pezzo dichiarando simbolicamente di trovarsi all’inizio di una fase inedita del proprio percorso, un’immagine che accompagna l’ascoltatore lungo tutto lo sviluppo del brano. Il primo verso della canzone è costruito attorno a una serie di immagini legate alla forza femminile e alla cultura popolare internazionale,

Tra i riferimenti più evident anche il paragone con Atena, la divinità greca associata alla saggezza e alla guerra, utilizzato da Jain per rimarcare la propria determinazione. Il testo richiama inoltre l’immaginario legato a Shakira, evocando l’iconica capacità di movimento della popstar colombiana come metafora di sicurezza e presenza scenica. Completa il quadro un riferimento più insolito e ironico alla Cholula, la celebre salsa piccante messicana, impiegata come immagine per descrivere un temperamento intenso e deciso.C’è tanto e molto altro dentro al brano, la cui costruzione metrica ricorda vagamente il modo in cui vengono compilate le canzoni del K-pop, nonostante Jain sia francese

Il lancio di “Kill It With The Beat” è ll’inizio di un percorso che accompagnerà Jain per tutta l’estate 2026. Gli ingredienti per un nuovo tormentone ci sono tutti.