Ora è ufficiale: Eurovision Night a Sanremo 2027, sceglierà il rappresentante italiano

La Rai cambia il meccanismo di selezione del proprio rappresentante per l’Eurovision Song Contest 2027: non sarà più il vincitore del Festival di Sanremo a volare alla manifestazione europea, bensì l’artista che si aggiudicherà la quarta serata della kermesse, che verrà dunque interamente dedicata alla rassegna canora continentale. L’annuncio è arrivato da Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico del Festival, durante la presentazione dei palinsesti Rai ad Ancona, di fatto contestualmente a quello della partecipazione.

Con l’ufficializzazione da parte di De Martino, viene dunque superata la regola in vigore dal 2015 al 2026, che aveva sempre indicato nel vincitore assoluto del Festival il rappresentante italiano all’Eurovision, salvo alcune eccezioni legate a rinunce dell’artista vincitore, come accaduto con gli Stadio nel 2016 e con Olly nel 2025.

Ne avevamo parlato tempo fa e rispetto a quanto detto c’è solo una variazione nell’ambito della rassegna, in programma dal 16 al 20 febbraio al Teatro Ariston di Sanremo. De Martino ha confermato infatti la presenza della serata delle cover, che nella nuova edizione verrà spostata al giovedì.

Con la nuova regola, la serata del venerdì di Sanremo assumerà quindi un ruolo di vera e propria selezione nazionale per l’Eurovision. Il cambiamento consente di evitare il rischio di una rinuncia da parte del vincitore assoluto del Festival, scenario già verificatosi in passato, ma modifica al tempo stesso un impianto che negli anni aveva prodotto risultati favorevoli per la partecipazione italiana al concorso europeo.

Il sistema adottato negli ultimi undici anni aveva garantito risultati particolarmente positivi per la Rai, portando l’Italia a raggiungere per nove volte la top 10 della classifica finale e a conquistare una vittoria nelle ultime dieci edizioni del contest, rendendo il Paese uno dei più competitivi tra i finalisti di diritto della manifestazione.

Il direttore artistico ha inoltre anticipato un possibile numero inferiore di artisti in gara rispetto alle ultime due edizioni, che ne avevano visti partecipare 30. I dettagli definitivi sul regolamento del Festival, ha precisato De Martino, saranno resi noti solo con la pubblicazione ufficiale del regolamento di Sanremo 2027.

Nel corso della presentazione dei palinsesti Rai, il conduttore ha reso noto di aver già ricevuto circa 500 proposte di brani in vista della prossima edizione della manifestazione, e ha annunciato che la Rai è al lavoro per coinvolgere ospiti internazionali sul palco dell’Ariston. È stato inoltre confermato che Stefano De Martino curerà la direzione artistica del Festival della Canzone Italiana per le prossime due edizioni, garantendo dunque continuità alla guida della manifestazione anche oltre il 2027.

Potrebbero esserci novità anche in chiave Junior Eurovision, visto che la Rai ha annunciato due nuovi canali. Dal 1° ottobre debutterà Italiana, nuovo canale che andrà a occupare il tasto 57 del digitale terrestre e sarà interamente dedicato al racconto del territorio, delle produzioni, delle culture e delle identità locali. Dal 1° gennaio 2027, invece, Rai Gulp lascerà il posto a V/BE, nuovo marchio rivolto ai ragazzi tra gli 8 e i 14 anni, collocato al numero 42, con l’obiettivo di recuperare quella fascia di pubblico sempre più attratta dalle piattaforme digitali.