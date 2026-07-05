Top of the charts: riecco Madonna e i Muse insieme a Shakira & Burna Boy
Ancora ai vertici l’inno dei Mondiali eseguito da Shakira & Burna Boy. La novità della settimana è l’arrivo di due nuovi album, quello di Madonna e quello dei Muse
SINGOLI:Nata E Fundit (Remix)- Cricket & Martin
ALBUM: 100% – Don Xhoni
SINGOLI: Sade-Indiya, Xcho & MOT
ALBUM:Confessions II – Madonna
SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM:The Wow Signal- Muse
SINGOLI:Ankara Echoes- Beni Al (Ta Ki Seni Görene Kadar) [Beni Al Afro House Remix]
ALBUM: Kayp persona- Blok3
SINGOLI Fiandre: Fever dreams- Alex Warren
SINGOLI Vallonia: Dai Dai – Shakira & Burna Boy
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:The Wow Signal- Muse
ALBUM Vallonia:The Wow Signal- Muse
SINGOLI:Only you-Shouse & Cub Sport
ALBUM: Muse-Jimin
SINGOLI nazionali:Bangaranga-Dara
SINGOLI internazionali:Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM:Confessions II – Madonna
SINGOLI: Rockandrolla-Devito
SINGOLI Perpetuum mobile-Ewa Farna
ALBUM: Exit u palice- Yzomandias
SINGOLI:Dai dai – Shakir & Burna Boy
ALBUM:Confessions II – Madonna
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali:Dai dai – Shakir & Burna Boy
ALBUM nazionali:Mirakul- Gibonni
ALBUM internazionali:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI: Lamin- Wavy
ALBUM: Hold mid tempo- Wavy
SINGOLI:Kesselaid- Nublu & Tief City 44
ALBUM: IS IT ESTONIA?! -.Nublu feat. Tief City 44
SINGOLI: Valokuvii- Jami Faltin
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI: Pilè- Mauvais Djo
ALBUM En croix-Lagui
SINGOLI:Guli bum bum -Lilu
SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM: Aussenseiter Spitzenreiter- Finch
SINGOLI: Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: The wow signal- Muse
SINGOLI nazionali:Kleidia-Trannos & SNIK
SINGOLI internazionali Jamaican (Bam Bam)-Hugel & Solto
ALBUM: Me liga logia – Nikos Oikonomopoulos
SINGOLI:Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Dvel Eg I Draumaholl- Hafdis Huld
ALBUM: Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Meda Bedioni- Eyal Golan
SINGOLI Internazionali: Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM: Hashem Yazor-Odeya
SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay
ALBUM:Il giorno che aspettavo-Ultimo
SINGOLI La La – Bayansulu
ALBUM: Zeiin-Sadraddin
SINGOLI: Repeat it- Martin Garrix, Ed Sheeran
ALBUM:Confessions II – Madonna
SINGOLI:Saulė Nesileis-Jessika Shy
ALBUM: Mixtape vol.1.- BA
SINGOLI Pilè- Mauvais Djo
ALBUM: Confessions II – Madonna
SINGOLI:Mi chico-Dj Goja
ALBUM:Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI nazionali Cowboys don’t cry- Aidan
SINGOLI internazionali: Where is my husband? – Raye
ALBUM:Confessions II – Madonna
SINGOLI:Sade- Indiya & Xcho & Mot
ALBUM:Xperiment-Ken Carson
SINGOLI:Syte e tu- David Dreshaj
SINGOLI: Vikingblod- Oljeberget & Katastrofe
ALBUM: Hejmakjaer- Tobias Sten
SINGOLI:Zwoele zomernachten-Rutger van Barneveld
ALBUM:The Wow Signal- Muse
SINGOLI:Nareszcie -Męskie Granie Orkiestra, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino
ALBUM: XXENDE MYLFFON- Tede, Yottsu
SINGOLI:Sou grande no amor- Chico de Tina
ALBUM:Debì tirar mas fotos- Bad Bunny
SINGOLI nazionali: Deuchess – Berechet & Vanilla
SINGOLI internazionali:Let me be- The Second Voice
ALBUM:Xperiment- Ken Carlson
SINGOLI Body talk- Alle Farben ft Renè Miller
ALBUM: Arirang-BTS
RADIO:Sorry scusa lo siento-Pinguino Tattici Nucleari
SINGOLI nazionali: Malo sutra- Popovska & 2soma
SINGOLI internazionali: I just might – Bruno Mars
ALBUM: Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM:Exit U palice- Yzomandias
SINGOLI nazionali: Herman in moj oče – Vlado Kreslin
SINGOLI internazionali: Hate that I made you lave me – Ariana Grande
ALBUM: Ja za čuda letim-Jakov Jozinović
SINGOLI:La Graciosa- Quevedo & Elvis Crespo
ALBUM:El Baifo- Quevedo
SINGOLI:Det ligger nåt i luften- Bolaget
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj
SINGOLI: Dai Dai -Shakira & Burna Boy
ALBUM:Pndr- L Loko / Drini
SINGOLI Nazionali: Hileli-Manifest & Ajda Pekkan
SINGOLI internazionali: New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM:Pasaj-Motive
SINGOLI: Fanat-Alena Omargalieva
ALBUM:Confessions II – Madonna
SINGOLI: New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM:Vinner- Vini