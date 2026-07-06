Alla scoperta dell hyperrap della tedesca Zsá Zsá Inci Bürkle

Zsá Zsá Inci Bürkle, nata in Germania da padre turco, è uno dei nomi emergenti della nuova scena tedesca, eppure di lei si parla ancora relativamente pcoo. “Kiarababa” è il singolo appena uscito, che trovate qui sotto, ma la notorietà è arrivata l’anno scorso con “Bad bunnies”, arrivata nella top 5 tedesca.

Più nota come attrice, Zsá Zsá, a soli 30 anni ha già preso parte ad una ventina di pellicole di vario riscontro. Cresciuta fra la Germania e gli Stati Uniti, dove la madre ha lavorato, Zsá Zsá è arrivata abbastanza presto al successo, anche se ha iniziato ad adottare questo nome d’arte soltanto in tempi recenti. Protagonista a lungo con una band di musica elettronica, della quale è stata vocalist, è diventata solista negli ultimi tre anni, unendo il rap, il pop alla musica urban e arrivando subito in alta rotazione.

In più ha iniziato a collaborare con diversi artisti ai quali si ispira, su tutti il rapper Ski Aggu, nome di punta della Gen Z tedesca: l’affinità musicale, unita alla forza del suo crossover (lei chiama il suo stile “Hyperrap”) l’hanno resa subito popolare sui social. La formazione americana le ha invece dato una particolare capacità di adattamento davanti alle telecamere che conferisce un tocco internazionale alle sue produzioni. Meritano un ascolto “süß & gefährlich” (dolce e pericoloso) e “Papi“.