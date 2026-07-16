“Cowboys don’t cry”: Aidan continua la scia di successi

Gudagnare la vetta della charts con un brano uscito molto prima del brano eurovisivo. Aidan Cassar è riuscito nell’impresa e in questi giorni si gode il primo posto di “Cowboys Don’t Cry”, title track dell’album. La canzone è uscita prima di “Bella“, la canzone con cui ha rappresentato Malta ad Eurovision 2026, mentre l’album è uscito poco prima della partecipazione eurovisiva e fra l’altro è stato presentato con uno showcase a Vienna il giorno precedente alla prima semifinale

Con questa canzone, Aidan è di fatto in testa alle charts da oltre 4 mesi, ossia da quando ha vinto il Malta Eurovision Song Contest con “Bella”: le due canzoni si sono sostanzialmente date il cambio in vetta, con l’eccezione di un paio di settimane. Col senno di poi si potrebbe dire che questo brano, molto più fresco e radiofonico, avrebbe potuto avere un appeal migliore rispetto al diciottesimo posto di “Bella”, frutto quasi interamente delle giurie.

Da quando ha vinto il Malta Eurovision Song Contest, Aidan a continuato a crescere sia a livello locale che internazionale. Le sue esibizioni dal vivo e la sua musica hanno catturato l’attenzione oltre i confini di Malta, mentre he continua a far evolvere il suo sound artistico. Certo, non è mancato qualche scandaletto come le visualizzazioni gonfiate del brano eurovisivo allo scopo di far salire le odds, ma i numeri parlano per lui, visto che è da alcuni anni il nome maschile più importante del pop maltese, con diversi singoli al primo posto. E fra l’altro in questi anni ha condiviso il palco con star internazionali come come Marshmello, Mans Zelmerlow, Sam Ryder, Mae Muller e Rosa Linn.