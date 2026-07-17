“Alitheia tora” è la hit per l’estate di Helena Paparizou

Dopo qualche singolo non all’altezza, nonostante comunque le certificazioni costanti, torna con un banger di livello Helena Paparizou, la cantante svedese di origine greca che nel 2005 ha regalato il primo e sin qui unico successo all’Eurovision alla Grecia con la iconica “My Number One”

Esce il singolo “Alitheia tora“, ovvero “La verità adesso”, che conferma il talento dell’artista, uno dei nomi che è riuscito a costruirsi una carriera solida grazie ad Eurovision, con 15 dischi di platino all’attivo. a traccia è ora disponibile sulle principali piattaforme di streaming, tra cui Spotify, dove ha già iniziato a raccogliere l’attenzione dalla sua fanbase e di quella eurovisiva.

Come potete vedere qui sotto, la sua nuova canzone è stata eseguita dal vivo per la prima volta ai Mad VMA 2026, l’oscar ai migliori video musicali organizzati dal network tv greco Mad TV, e l’esibizione è stata molto eurovisiva.