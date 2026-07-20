“Superestrella” di Aitana, la hit ascoltata dalla Spagna Campione del Mondo

Il Mondiale di Calcio che è appena finito incoronando la Spagna campione ha regalato anche storie musicali. Se gli inglesi, dopo ogni vittoria intonavano “Wonderwall”, il successo degli Oasis, c’è chi ha scelto una hit attuale e ne ha fatto l’alternativa a “Dai Dai”, la canzone di Shakira & Burna Boy che è l’inno ufficiale e sta sbancando le classifiche.

Il brano in questione è “Superestrella” di Aitana, che risuona nello stadio ogni volta che la nazionale spagnola, guidata da Luis de la Fuente, festeggia una vittoria. Il fenomeno non si limita ai concerti dell’artista stessa: si è diffuso sui social network, dove non esiste immagine di festeggiamento di alcuna squadra o dei relativi tifosi che non sia accompagnata da questa canzone.

La storia dei brani musicali capaci di andare oltre il momento specifico in cui vengono ascoltati ha precedenti noti. “Waka Waka'”di Shakira è rimasta legata per sempre all’immaginario collettivo dei Mondiali del 2010. Prima ancora, nel 1998, “La Copa de la Vida” di Ricky Martin aveva svolto la stessa funzione.

In questa edizione del torneo, tuttavia, lo schema musicale si è fatto più articolato. Non suonano le stesse canzoni quando la Roja festeggia un gol e quando invece festeggia una vittoria. Nel primo caso, uno dei maggiori successi dell’estate è ‘La Graciosa’ del trapper Quevedo ft Elvis Crespo (attuale numero 1 delle charts spagnole); nel secondo, le protagoniste sono altre due composizioni ben distinte: la stessa “Superestrella” di Aitana e “Despecha”, di Rosalía.

Il brano di Aitana fa parte del suo album “Cuarto Azul” e, come raccontato dagli stessi calciatori sui propri social, è una delle canzoni più ascoltate durante gli spostamenti della squadra nazionale. Praticamente tutti i convocati di Luis de la Fuente la hanno inserita nella propria playlist personale, un dato che ha rafforzato il legame tra il brano e il rendimento della nazionale durante il campionato.

La portata di “Superestrella” emerge anche dai numeri. La canzone supera ormai le duecento milioni di riproduzioni su Spotify, mentre il video ufficiale conta venticinque milioni di visualizzazioni su YouTube. Si tratta di un successo scritto dalla stessa Aitana, in collaborazione con la compositrice portoricana Carolina Isabel Colón e il produttore argentino Nicolás Cotton, la cui firma è risultata decisiva nel suono finale del brano. Un brano virale anche per il fatto che in molti hanno fatto video su TikTok mentre lo ballavano

Il risultato è una doppia leadership musicale durante il Mondiale: Shakira conserva il proprio ruolo istituzionale di colonna sonora ufficiale della competizione, sulla scia di quanto già rappresentato con ‘Waka Waka’ nel 2010, mentre Aitana si è affermata come colonna sonora emotiva e spontanea dei tifosi spagnoli, con “Superestrella” che risuona negli stadi ogni volta che la Roja certifica un trionfo.