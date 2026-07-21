“Sweet panorama”, l’estate retrò e sensuale di Emma Muscat

Di Emma Muscat qui parliamo spesso perchè la cantante maltese, ormai italiana d’adozione, continua a ritagliarsi spazi importanti nella scena pop. Per niente scalfita dall’insuccesso ad Eurovision 2022, quando “I am what I am” non riuscì a superare la barriera della semifinale, Emma Muscat riesce a sfornare ogni volta produzioni interessanti. Avevamo parlato di ““Lacrime Moët”, e prima ancora della collaborazione con Benny Benassi, forse nata proprio ad Eurovision, quando il dj fu ospite dell’interval act della finale insieme a Sophie and The Giants.

Ora esce un altro fortissimo singolo, “Sweet panorama”. I temi sono sempre quelli dell’amore e della passione, rivolti al futuro marito, un po’ alla Meghan Trainor, ma il sound è italiano e radiofonico.

Con “Sweet Panorama”, Emma Muscat sceglie di abbracciare sonorità pop dal sapore retrò, costruite su synth luminosi e melodie immediate. La produzione, pur guardando al passato, resta saldamente ancorata al presente: un mix pensato su misura per accompagnare la colonna sonora dell’estate 2026. Il risultato è un brano che trasmette energia positiva e spensieratezza fin dal primo ascolto.

Non mancano le immagini che evocano un immaginario glamour e lussuoso: yacht, Riviera, champagne. Elementi che diventano lo sfondo di un racconto in bilico tra realtà e fantasia, con un tono leggero, ironico e provocatorio che pone la seduzione al centro della narrazione, senza mai perdere l’immediatezza tipica del pop.Inoltre nel video, la ventisettenne maltese, fa ampio sfoggio della sua prorompente sensualità, che non guasta ovviamente.

L’uscita di “Sweet Panorama” segna l’inizio di un nuovo capitolo per Emma Muscat, lanciata in Italia dalla partecipazione ad Amici. Dopo “Tutto quello che ho”, pubblicato nel 2025 all’indomani della nascita della figlia Mila Rae — un brano più personale e intimista — l’artista torna ora con un progetto che guarda a influenze sonore diverse, più solari e disimpegnate. Il brano anticipa il terzo album dell’artista, a quattro anni da “I am Emma”, uscito in contemporanea con l’esperienza eurovisiva.