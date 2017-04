Echo Awards 2017: doppiette per Udo Lindenberg, AnnenMayKantereit e Beginner

Gli ECHO Awards, il premio tedesco della musica conferma sostanzialmente i nomi che nel 2016 hanno dominato le classifiche. Alla Messe di Berlino vittorie pesanti per Udo Lindeberg (due premi) Ina Muller e soprattutto per i debuttanti AnnenMayKantereit, esordienti dell’anno e vincitori anche come band dell’anno. Doppietta anche per la crew hip hop Beginner. Le nominations erano qui.

Album dell’anno

Udo Lindenberg – Stärker als die Zeit

Hit dell’anno

Drake feat. WizKid & Kyla – One Dance

Artista maschile Pop nazionale

Udo Lindenberg – Stärker als die Zeit

Artista femminile pop nazionale

Ina Müller – Ich bin die

Band Pop nazionale

AnnenMayKantereit – Alles Nix Konkretes

Schlager

Andrea Berg – Seelenbeben

Volkstümliche Musik

Andreas Gabalier – MTV Unplugged

Hip-Hop/Urban nazionale

Beginner – Advanced Chemistry

Dance nazionale

Alle Farben – Music Is My Best Friend

Rock nazionale

Broilers – (sic!)

Artista maschile Pop internazionale

Rag’n’Bone Man – Human

Artista femminiole Pop internazionale

Sia – This Is Acting

Band internazionale

Metallica – Hardwired…To Self-Destruct

Newcomer nazionale

AnnenMayKantereit – Alles Nix Konkretes

Newcomer internazionale

Rag’n’Bone Man – Human

Produttore nazionale

Herbig/Menzel/Seifert (Udo Lindenberg – Stärker als die Zeit)

Miglior Video nazionale

Von Wegen Lisbeth – Bitch (Sophie Lakow / Doz Zschäbitz)

Premio della critica nazionale

Beginner – Advanced Chemistry

Premio alla carriera

Marius Müller-Westernhagen

Partner dell’anno

Popakademie Baden-Württemberg

Impegno sociale

Viva Con Aqua

Premio speciale

Lutz Neugebauer (Diplom-Musiktherapeut)