“Karma”, il nuovo radiofonico singolo di Eva Ruiz

Di Eva Ruiz avevamo parlato due anni fa, in occasione del suo esordio, poco dopo la sua uscita dalla versione spagnola di The Voice Kids. Già allora era emersa non solo per le sue doti intepretative ma anche come cantautrice. Ed è diventata anche un idolo dei giovanissimi: la sua pagina facebook ha quasi un milione di like.

“11 de Vida” è il lavoro di esordio – con due pezzi scritti interamente da lei – dal quale abbiamo estratto questa interessantisisma “Karma“, singolo molto radiofonico, fresco, ben cantato. Più nel mainstream radiofonico che in classifica, la canzone ha comunque fatto buona breccia nel pubblico.

Per lei anche alcune collaborazioni di livello, fra cui quella con Ivan Torres, uno dei componenti della celebre band Efecto Pasillo con il quale ha cantato “Me estoy enamorando de ti”, un pezzo molto spagnolo nel sound e anche questo molto radiofonico.