“Mike”, l’albanese Elvana Gjata è di nuovo in testa alle charts nazionali

Elvana Gjata arriva su queste colonne per la seconda volta (la prima fu in occasione del suo lancio internazionale). Ed ormai a 30 anni possiamo dire che si tratta di uno dei nomi di spicco del pop albanese, in lingua nazionale ma non solo.

In questi giorni è tornata in testa alle classifiche nazionali anche dell’airplay con questo brano che la vede duettare con Ledri Vula, un artista emergente del Kosovo e il rapper John Shahu. “Mike‘ è un pezzo pop dai sapori chiaramente balcanici ed una melodia accattivante ed estiva.

Premi e riconoscimenti a non finire per questa artista che dopo il citato esordio in inglese griffato David Guetta,è ormai pronta e matura per un pubblico diverso da quello di riferimento. Chissà che prima o poi non ce la ritroviamo in gara per l’Eurovision per il suo paese. Sarebbe una ottima scelta.