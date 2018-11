Un brano magico lega due ex artisti macedoni dell’Eurovision

Appena finito lo Junior Eurovision Song Contest 2018, che ha visto la Polonia trionfante, ci tuffiamo subito nell’Eurovision dei grandi. E lo facciamo raccontandovi una relazione curiosa che ha coinvolto due cantanti macedoni che avevano partecipato alla rassegna musicale più vista al mondo. Beninteso, non una relazione amorosa, ma artistica.

Era il 2013 quando Vlatko Lozanoski (in arte Lozano) calcava con Esma Redzepova, la ex regina della musica gitana morta due anni fa, il palco di Malmö in rappresentanza della propria nazione. Lui è il classico cantante pop che tutti ci aspetteremmo da quelle terre; conta all’attivo due album, vari singoli, e molti premi e riconoscimenti anche da parte di altri Stati come il Montenegro, la Moldavia, la Bielorussia e l’Ucraina. Mica male direi. Però il brano portato all’ESC, If I could Change The World, un particolare mix tra un semplice sound pop occidentale intervallato da musica balcanica, non ebbe la fortuna di qualificarsi alla finale.

Stessa sorte toccò un anno dopo a Tijana Dapčević nel 2014 nel palco di Copenaghen con To The Sky, un brano pop abbastanza debole. Per lei cinque album e vari riconoscimenti che vi risparmio.

Bene, una volta esposte le premesse e capito che sono due cantanti ben affermati in patria, arriviamo al dunque: qualche mese fa Lozano pubblica Kilometri, un brano davvero piacevolissimo e molto malinconico. Il cantante si immagina di percorrere chilometri su chilometri in auto e a piedi ricordando le persone da cui si è staccato. È subito un grande successo ed è tutt’ora uno dei brani più cliccati in Macedonia.

Fatto sta che Tijana Dapčević, ammaliata dalla bellezza del brano, chiede a Lozano se può farne una versione in lingua serba e lui acconsente con entusiasmo. Il risultato è veramente eccellente dato che sta spopolando anche questo in patria. È infatti riuscita a mantenere la magica atmosfera che pervade il brano. Spetta a voi decidere la versione migliore!