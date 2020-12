Eurovision 2021: Anxhela Peristeri con “Karma” per l’Albania, Elena Tsagkrinou con “El Diablo” per Cipro

Partita ufficialmente la stagione delle selezioni in vista dell’Eurovision Song Contest 2021, in programma dal 18 al 20 maggio a Rotterdam nei Paesi Bassi. Come ormai da qualche anno è l’Albania ad aprire le danze col tradizionale Festivali I Kenges, che quest’anno, per la prima volta, si è svolto senza orchestra ma su base e registrato per via delle normative Covid. Ha vinto Anxhela Peristeri, 32 anni, con “Karma”, una ballad dal sapore molto albanese, che resterà nella sua lingua nazionale.

Anche Cipro aveva selezionato la sua artista: si tratta della greca Elena Tsakgrinou, la cui scheda potete vedere a questo link del nostro sito partner Eurofestival News. Il suo brano si intitola “El Diablo”. Conferma in Irlanda per Lesley Roy ed in Serbia per le Hurricane.

PRIMA SEMIFINALE (18 maggio, ore 21) – Votano anche Italia, Germania, Paesi Bassi (Jeangu Macrooy)

PRIMA METÀ

Macedonia del Nord

Bielorussia

Lituania

Svezia

Slovenia (Ana Soklic)

Australia (Montaigne)

Irlanda (Lesley Roy)

Russia

SECONDA METÀ

Norvegia

Cipro (Elena Tsakgrinou- El Diablo)

Croazia

Azerbaigian (Efendi)

Malta (Destiny)

Israele (Eden Alene)

Ucraina (Go_A)

Romania (Roxen)

Belgio (Hooverphonic)

SECONDA SEMIFINALE (20 maggio, ore 21) – Votano anche Francia, Regno Unito, Spagna (Blas Cantò)

PRIMA METÀ

Austria (Vincent Bueno)

Moldavia (Natalia Gordienko)

Polonia

San Marino (Senhit)

Serbia (Hurricane)

Islanda (Daði og Gagnamagnið)

Repubblica Ceca (Benny Cristo)

Grecia (Stefanìa)

Estonia

SECONDA METÀ

Danimarca

Bulgaria (Victoria)

Svizzera (Gjon’s Tears)

Finlandia

Armenia

Lettonia (Samanta Tina)

Georgia (Tornike Kipiani)

Portogallo

Albania (Anxhela Peristeri- Karma)

