“Mirror”, la norvegese Sigrid torna con un bellissimo singolo

Siamo stati fra i primi qui a parlare di Sigrid Solbakk Raabe, la cantautrice che in pochissimi anni ha saputo far breccia non soltanto nella musica scandinava ma in quella internazionale: la giovane norvegese capace di vincere nel 2018 sia l’ultima edizione degli EBBA Awards, i premi internazionali per gli esordienti che il BBC Sound of, la playlist dei dj britannici sugli artisti in rampa di lancio.

Adesso torna con “Mirror“, un altro brano interessante, lanciato su TikTok e che è destinato ad anticipare il suo secondo album dopo “Sucker punch“, premiatissimo in mezza Europa (fra l’altro anche disco d’argento nel Regno Unito che significano 60.000 copie). Di recente era stata protagonista su BB1 Radio Lounge di una cover dei Foo Fighters, “Times like these”, al fianco di Dua Lipa, Mabel e Rita Ora, per raccogliere fondi per la lotta al Covid-19. Ancora prima, aveva cantato “Home to you“, nella colonna sonora del film “The Aeronauts”.

