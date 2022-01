Eurovision 2022, le scelte di Albania, Grecia, Montenegro, Repubblica Ceca

La macchina organizzativa dell’Eurovision Song Contest 2022, che si svolgerà al Pala Olimpico di Torino dal 10 al 14 maggio prossimi prosegue. La prima notizia ufficiale è che il 25 gennaio si svolgerà l’allocation draw ovvero il sorteggio delle semifinali che come di consueto sarà limitato al solo posizionamento in una o nell’altra e nella prima o seconda parte di ciascuna, senza l’ordine di uscita che sarà poi composto su criteri artistici.

Per i Paesi come l’Italia e gli altri big (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna) direttamente finalisti sarà sorteggiata la semifinale nella quale il pubblico dovrà votare. Intano proseguono, gli annunci di cantanti e canzoni

Le ultime designazioni

Saranno We Are Domi a rappresentare la Repubblica Ceca. La band ha vinto ESCZ, la selezione nazionale: si tratta di un gruppo elettropop emergente, con alcuni singoli all’attivo, composto da cechi e norvegesi. Canteranno “Lights off”. Battuta la grande favorita Elis Mraz, ora in corsa alle selezioni di San Marino.

Vittoria a sorpresa anche nel Festivali I Kenges, il “Sanremo” albanese: a Torino andrà infatti Ronela Hajati con “Sekret”, che per l’Eurovision sarà editata con alcuni versi in inglese. L’interprete ha una lunga carriera alle spalle, ma in realtà da qualche tempo manca di veri riscontri discografici. Il suo brano ha convinto maggiormente rispetto a quello del grande favorito Alban Ramosaj, uno dei big del pop albanese.

Di nuovo una scelta internazionale per la Grecia che si affida ad Amanda Tenfjord, al secolo Amanda Georgiadis, 25 anni, nata a Ioannina da madre norvegese e padre greco e cresciuta proprio in Norvegia. Per lei, come per Stefanìa lo scorso anno, si tratta sostanzialmente di un debutto in Grecia visto che anche musicalmente è nota principalmente nel paese scandinavo, dove ha preso parte a vari concorsi televisivi e radiofonici.

Operazione ripescaggio invece per il Montenegro, che nell’anno del rientro in gara si affida a Vladana Vucinic, appena 36 anni ma di fatto già in cerca di rilancio dopo un debutto folgorante nel 2010 a cui ha fatto seguito un rapido allontanamento dal mainstream, passando al giornalismo.

