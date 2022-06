Musicultura 2022, la conferenza stampa. Stasera i vincitori su Radio 1

Si svolta oggi, nella sala A di via Asiago, la conferenza stampa di presentazione di Musicultura. Il festival della canzone popolare e d’autore, giunto alla 33esima edizione, avrà culmine nelle serate del 24 e 25 giugno allo Sferisterio di Macerata.

Presenti al tavolo della conferenza stampa, moderata da Francesca Rizzo, il Direttore di Giornale Radio e Radio Uno Andrea Vianello, il Vice direttore intrattenimento prime time Giovanni Anversa, il Condirettore TGR Carlo Fontana, il direttore artistico Ezio Nannipieri e i conduttori di questa edizione Enrico Ruggeri e Veronica Maya.

Presenti in sala anche il regista di questa edizione, Duccio Forzano (fresco di Eurovision) e gli otto vincitori di questa edizione: Emit, Isotta, Cassandra Raffaele, Valeria Sturba, Themorbelli, Martina Vinci, Y0 e Yosh Whale.

Questa sera gli otto vincitori si esibiranno in un concerto condotto da Enrico Ruggeri, per la quarta volta al timone di Musicultura, e John Vignola, voce di Rai Radio 1 che dal 2001 è radio ufficiale del festival. La diretta radiofonica sarà condotta da Duccio Pasqua e Marcella Sullo, che insieme a Vignola guideranno anche le dirette radiofoniche delle serate finali.

La trasmissione televisiva di Musicultura andrà in onda venerdì 8 luglio in seconda serata su Rai 2 e Rai Italia. Duccio Forzano curerà la regia televisiva, succedendo a Cristiano D’Alisera e Stefano Mignucci.

Novità di quest’anno è il podcast, in streaming su RaiPlay Sound, interamente dedicato a Musicultura. In ogni episodio ascolteremo la storia del concorso e le interviste agli otto vincitori.

Tra gli ospiti che si esibiranno sul palco dello Sferisterio troviamo nomi molto interessanti, tra cui Ditonellapiaga, Litfiba, Manuel Agnelli e Gianluca Grignani. Ilaria Pilar Patassini, ospite sabato 25, duetterà con Silvana Estrada (artista messicana che farà l’unica tappa in Italia sul palco di Musicultura). Unica tappa italiana anche per l’islandese Emiliana Torrini, che si esibirà insieme alla The Colorist Orchestra sempre sabato 25.

Mi piace: Mi piace Caricamento...