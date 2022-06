“A todos mis amantes”, la “penitenza pubblica” di Rigoberta Bandini

Torniamo a parlare di una delle artiste più interessanti dell’ultimo periodo, vale a dire Rigoberta Bandini. Di lei avevamo parlato a margine dell’annuncio della sua partecipazione dal Benidorm Fest, il concorso di selezione spagnolo per l’Eurovision, presentando la sua ottima discografia e successivamente, avevamo parlato di “Ay Mamà”, la canzone per il Benidorm Fest, rovinata da una messa in scena eccessivamente ridondante che forse le è costata il biglietto per Torino.

Un brano che comunque è arrivato al primo posto ed al disco di platino, raggiungendo le 60.000 copie. Adesso esce un brano che presenta un altro lato della sua produzione, quello più romatico, “A todos mis amantes“. Melodia ed elettronica, con una costruzione che ricorda alcuni nomi di spessore della musica spagnola del passato come Cecilia, ma anche altre grandi donne delle ballate di questo tipo, come Joan Baez o Chavela Vargas.

Il brano, come lei ha detto è una sorta di ” penitenza pubblica verso tutti i miei ex fidanzati”. Anche in questo caso, un testo rivoluzionario, perchè appunto qui la Bandini veste la parte della rubacuori, un ruolo storicamente associato agli uomini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...