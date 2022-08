“Masta”, il rock psichedelico dei serbi Sana Garic

Sana Garić è il nome della frontwoman, ma anche quello della band. Non è il primo caso, basti pensare agli austriaci Christina Sturmer. Quello che conta però è la loro musica, un pop rock psichedelico che il pubblico europeo ha avuto occasione di sentire lo scorso gennaio all’Eurosonic Noorderslag, lo showcase festival europeo di Groningen.

“Masta” è il loro singolo più recente, tratto dall’album “Naočare za Srce”, che potete ascoltare cliccando sul titolo. Arrivano dalla Serbia ed hanno scelto il serbo come loro lingua, ma sono popolarissimi in tutta l’area balcanica, dove dopo sei anni di attività sono ormai un nome consolidato della scena indie. Hanno suonato in tutti i maggiori festival europei della scena indipendente e adesso, dopo il debutto sul palco olandese, sono pronti a spiccare il volo verso i palcoscenici continentali maggiori.

