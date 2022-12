La Top 20 delle migliori canzoni europee del 2022 secondo Euromusica

L’ultimo post dell’anno come tradizione è riservato alla Top 20 delle migliori canzoni europee del 2022. Un viaggio musicale attraverso vari generi e canzoni che hanno accompagnato questo anno e che abbiamo voluto da 30 a 20 canzoni per centrare meglio la qualità dei brani.

Una graduatoria che come sempre, non ha alcun criterio se non quello del gusto personale della nostra redazione di Euromusica e non è pertanto guidata da dati di vendita, streaming o altro.

Qui sotto, potete vedere la playlist dei video, con a seguire la classifica dalla 20 alla 1.

20. 🇧🇪 Libre- Angéle

19. 🇩🇪🇬🇧 In the dark- Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

18. 🇲🇩 Trenuletul- Zdobb si Zdub ft Fratii Advahov

17. 🇪🇸 Ay mamà- Rigoberta Bandini

16. 🇫🇮 Jezebel- The Rasmus

15. 🇬🇧 Hypnotized – Sophie Ellis Bextor & Wuh Oh

14. 🇦🇲 Snap- Rosa Linn

13. 🇵🇹 Fome de viagem- Ines Homem de Melo

12. 🇸🇪 I can’t get enough – Cazzi Opeia

11. 🇮🇹 L’eccezione- Madame

10.🇬🇧 Spaceman – Sam Ryder

9. 🇫🇷 T’es beau t’es beau – Joyce Jonathan

8. 🇩🇪 Wildberry Lillet – Nina Chuba

7. 🇩🇪🇮🇸 Dirty Dancing- Glockenbach ft Asdis

6. 🇮🇹 Diva- La rappresentante di lista

5. 🇸🇪 Hold me closer – Cornelia Jakobs

4. 🇮🇹 O forse sei tu- Elisa

3. 🇭🇷 Guilty pleasure – Mia Dimsic

2. 🇪🇸 Despechà- Rosalia

1. 🇳🇱 De diepte – S10

Dopo il salto, la playlist Spotity

L’albo d’oro

2010: A night like This-Caro Emerald (Paesi Bassi)

2011: Cancion de amor caducada – Melendi (Spagna)

2012: Standing still- Roman Lob (Germania)

2013: Ca ira – Joyce Jonathan (Francia)

2014: Derniere danse- Indila (Francia)

2015: Love me like you- Little Mix (Regno Unito)

2016: Corzinha de Verão – Deolinda (Portogallo)

2017: Stranger – Sigrid (Norvegia)

2018: Toy – Netta (Israele)

2019: Castles- Freya Ridings (Regno Unito)

2020: Think about things – Daõi og Gagnamagniõ (Islanda)

2021: Zitti e buoni – Måneskin (Italia)

E come sempre, a tutti voi lettori, Buona Fine e Buon Principio. Visto come è andata nel 2022, è un auspicio assolutamente necessario!

