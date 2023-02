“Ladada” di Claude, dal centro richiedenti asilo al disco d’oro

Lui si chiama Claude Kiambe, ha appena 19 anni ed è arrivato nei Paesi Bassi dal Congo, suo paese d’origine, quando di anni ne aveva 9, con sua madre, tre fratelli e tre sorelle. Oggi cittadino olandese (ma ha trascorso un anno e mezzo in un centro per richiedenti asilo), in questi giorni esce con “Ladada (Mon dernier mot)”, che lo porta nelle radio di tutto in Nord Europa dopo un debutto live incredibile, allo Ziggo Dome di Amsterdam davanti a 17.000 persone.

Lanciato da The Voice Kids nel 2019, grande fan di Stromae (conquistò i giurati con una interpretazione di “Papaoutai”), l’artista belga di origine ruandese protagonista da diversi anni della scena francofona e mondiale, alterna l’attività di cantante a quella in un ristorante, mettendo a frutto i suoi studi alberghieri. Disco d’oro questo singolo, lo ha recentemente pubblicato in diverse lingue.

Mi piace: Mi piace Caricamento...