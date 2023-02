Verso l’Eurovision 2023: Piqued Jacks per San Marino, Australia metal, Finlandia rap, Polonia pop

Altra settimana di avvicinamento all’Eurovision Song Contest 2023 conclusa. “Una voce per San Marino”, il concorso di selezione del brano per il Titano, ha incoronato una band di Buggiano (Pistoia), i Piqued Jacks, con il brano “Like an animal”. Per il trio già una discreta esperienza sui palchi internazionale ed una produzione che spazia dall’italiano all’inglese. Approfondimenti sul nostro sito partner Eurofestival News.

Il rapper Käärijä promette invece di far ballare tutta l’Europa dopo aver conquistato la Finlandia col brano “Cha Cha Cha”, una proposta che sta già volando sia nella chart che su TikTok. L’Australia ha cancellato la selezione nazionale per affidarsi di nuovo ad una scelta interna, quella che ha condotto ai Voyager, una band progressive metal con oltre 20 anni di esperienza. “Promise” è l’interessante quota rock di questa edizione. La Polonia ha scelto il pop di Blanka con “Solo”. Infine, annuncio del solo cantante per la Svizzera che si affiderà a Remo Forrer, vincitore di The Voice of Switzerland 2020.

Prima semifinale- Martedì 9 Maggio ore 21

Votano anche Germania, Francia, Italia

PRIMA METÀ

SECONDA METÀ

Azerbaigian

Finlandia- Käärijä – Cha cha cha (finlandese)

Israele- Noa Kirel – Unicorn (inglese)

Moldavia

Paesi Bassi- Mia Nicolai e Dion Cooper

Repubblica Ceca- Vesna –My sister’s crown (inglese, ceco, bulgaro, ucraino)

Svezia

Svizzera- Remo Forrer

Seconda semifinale- Giovedì 11 Maggio ore 21

Votano anche Ucraina, Spagna, Regno Unito

PRIMA METÀ

SECONDA METÀ

Albania- Albina & Familia Kelmendi – Duje (albanese)

Australia- Voyager –Promise (inglese)

Austria – Teya & Salena

Georgia- Iru Kechanovi

Lituania- Monika Linkyte – Stay (inglese)

San Marino- Piqued Jacks – Like an animal (inglese)

Polonia- Blanka- Solo (inglese)

Slovenia- Joker out – Carpe Diem (sloveno)

Finale- Sabato 13 Maggio ore 21

Paesi ammessi di diritto

Francia- La Zarra – Evidemment (francese)

Germania

Italia-Marco Mengoni (italiano)

Regno Unito

Spagna – Blanca Paloma – Eaea (spagnolo)

Ucraina – TVORCHI – Heart of steel (inglese)

