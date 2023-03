“La nevedere”: Andia è il nuovo fenomeno del pop rumeno

Sbucata dal nulla, si è posizionata direttamente in testa alla classifica nazionale rumena, dove si trova ancora attualmente. Diana Constantin, in arte Andia, 25 anni e un master in economia, sta conquistando la sua Romania con il brano “La nevedere” che è anche in alta rotazione in tutte le radio nazionali. Il brano segna il suo lancio definitivo dopo la vittoria agli Oscar della musica rumena come artista emergente nel 2022.

YoTube è stata la piattaforma che l’ha fatta conoscere, ma il grande pubblico l’ha apprezzata prima come voce dei DJ Project – il brano “Retrograd” ha avuto 7 milioni di visualizzazioni al momento del suo lancio ed ha conquistato le radio ed è stato remixato più volte ed in diverse versioni da molti dj rumeni – e poi nella collaborazione col rapper Spike. Ascoltate per esempio “Anotimpuri“. Ora si gode il primato in classifica

