“Me, Myself & I” anticipa il primo album completo di Mae Muller

Il penultimo posto all’Eurovision Song Contest 2023, frutto di una performance con molte lacune vocali, non sembra aver rallentato la carriera di Mae Muller. Non solo perchè “I wrote a song” è comunque andata molto bene discograficamente – il nono posto nella chart è un grande risultato per un brano sprofondato in classifica all’Eurovision – ma anche perchè l’artista britannica è diventata una sorta di “Queen” per una bella fetta di fan eurovisivi.

“Sorry I’m late” è l’album d’esordio – il primo completo dopo alcuni EP- dell’artista, che uscirà a settembre ed uno dei singoli che l’accompagna è “Me, Myself & I”, fresco di uscita, un altro pezzo decisamente interessante. La canzone, nella quale ci sono diversi richiami alle sonorità di Dua Lipa, è in questi giorni in alta rotazione su BBC1, in attesa probabilmente di arrivare in tutto il resto del mainstream.

Prima dell’Eurovision per lei c’era stata anche una importante collaborazione col dj Sigala in “Feels This Good”, insieme a Caity Baser e Steffon Don.

