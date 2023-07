Alla scoperta di AYLIVA, il nome nuovo del pop made in Germania

Elif Akar in arte AYLIVA è il nome nuovo del pop tedesco. Nata a Reicklingshausen da famiglia turca, in questi giorni è in Top 10 in Germania con la hit “In deinen armen”. Sound moderno, che si fonde con la sua voce che tocca vette altissime e un testo in tedesco che conferma ancora una volta come la musica non ha barriere linguistiche e l’unico parametro di scelta – peraltro soggettivo – è il gusto.

Il suo album d’esordio “Weißes Herz”, uscito nel 2022 è andato molto bene ma il vero boom è stato su TikTok che ha lanciato i suoi primi singoli. “Deine Schuld” e “Wenn ich wein” sono stati premiati entrambi col disco d’oro, complessivamente superando le 400.000. Pezzi sicuramente molto diversi fra loro e dalla hit attualmente in classifica, ma che ne confermano le doti autoriali oltrechè da interprete.

Ma ancora di maggior successo è stato il recentissimo “Sie weiß”, al fianco del rapper Mero, premiato anche questo col disco d’oro, oltrechè col primo posto in classifica. Un successo consolidato anche dalla grande occasione dei mesi scorsi. Nel giugno 2022, si è esibita infatti come supporter nel tour mondiale di Alicia Keys nelle arene tedesche di Berlino e Mannheim davanti a più di 15.000 spettatori ciascuna, suonando in ciascun concerto per 30 minuti.

