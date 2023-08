“Dead End” e “Destruction manual”, i nuovi singoli dei Lord of the Lost

L’ultimo posto, sinceramente immeritato, all’Eurovision Song Contest 2023 con la bella “Blood and glitter”, non ferma la carriera dei Lord of the Lost che anzi, continuano sfornare pezzi a tutta energia. La glam metal band tedesca, infatti, raccoglie il successo dell’album che porta il nome della canzone eurovisiva – comunque ottimo primo in classifica – ed esce in queste settimane con alcuni singoli di grande livello.

“Dead end” che vedete qui sotto e “Destruction manual”, sono splendidi esempi di come loro declinano questo genere complesso ma affascinante. Fra i più simpatici e disponibili a Liverpol, i tedeschi si preparano nuovamente a girare i maggiori festival metal di tutta Europa, consolidando una carriera che da tre lustri li vede fra i maggiori esponenti del genere.

Mi piace: Mi piace Caricamento...