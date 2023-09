Piqued Jacks, ecco il nuovo singolo “Color shades” e un tour internazionale

L’ultimo posto a zero punti nella semifinale dell‘Eurovision Song Contest 2023 non ha reso giustizia ai Piqued Jacks. La band pistoiese, che ha gareggiato sotto le insegne di San Marino dopo aver vinto “Una voce per San Marino” ha infatti mostrato tutta l’esperienza di anni e anni sui palchi live. La loro “Like an animal” ha pagato la poca immediatezza (e forse anche il fatto di essere stata scritta in corsa, durante le selezioni) ma comunque sono usciti dalla rassegna con un contratto con la multinazionale BMG.

Oggi in questa nuova veste esce “Color shades”, un singolo che li riconferma su ottimi livelli. Un rock che anticipa il quinto album della band e soprattutto, ha anticipato il tour internazionale della band che è partito dalla Lettonia e che farà tappa in otto nazioni diverse, con un passaggio a Milano a Milano il 2 ottobre, all’after party dei THE HIVES.

l nuovo brano, rispetto alla dirompente “Like An Animal”, è un pezzo che riflette la vena più introspettiva della band pistoiese, come raccontano loro stessi:

“E’ un pezzo che ci rappresenta nella nostra condizione esistenziale di artisti e ragazzi in un mondo senza sicurezze, in cui un giorno ci si può svegliare pronti a partire e spaccare tutto e il successivo invece ci si sente dei perdenti. Senza paure di metterci a nudo e di ammettere le nostre debolezze, raccontiamo di come ci sentiamo, di come ciò che ci è accaduto negli ultimi mesi ci ha fatto sentire su un rollercoaster.”

Insomma, sono la dimostrazione di come anche un ultimo posto può far spiccare il volo.

