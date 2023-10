“Llume”: le bretoni Ahez ora cantano in asturiano

Il grande pubblico le ha conosciute nel 2022, quando sul palco di Torino hanno preso parte insieme ad dj e producer Alvan all’Eurovision Song Contest in rappresentanza della Francia. La loro “Fulenn“, eseguita in lingua bretone si è infatti fermata al ventiquattresimo posto, frenata da una prova non brillante delle tre ragazze, poco abituate ai palcoscenici pop e più a quelli della scena folk e tradizionale.

Nonostante tutto però le Ahez non si sono fermate e adesso tornano con un nuovo progetto. Il singolo si intitola “Llume” e le vede cantare al fianco degli Algaire, una esemble di Oviedo. E la lingua non è il bretone bensì proprio l’asturiano. Il brano è stato recentemente protagonista al Festival Interceltico di Lorient, in Bretagna, dove le due ensemble si sono esibite insieme. La canzone rappresenta anche il secondo singolo delle Ahez in assoluto. Nel video ufficiale che vedete qui sotto, c’è anche un messaggio chiaro sul fronte dei diritti e questo non può che farci piacere.

