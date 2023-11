Sanremo Giovani: fra gli 8 selezionati anche Santi Francesi e Tancredi

Sanremo Giovani prende forma. Amadeus ha annunciato 8 dei 12 nomi che il 19 dicembre prenderanno parte alla finale del concorso omonimo: gli altri 4 usciranno da Area Sanremo. su Rai 1 e in una serata nella quale verranno annunciati anche i titoli dei brani dei big (i cui nomi saranno svelati invece il 3 dicembre al Tg1 delle 13) si giocheranno tre posti per l’Ariston

Fuori Kaze, la spokeperson dell’Eurovision 2023, non passano neanche Beatrice Quinta (ex X Factor, da poco in rampa di lancio col suo nuovo singolo), Cara e Alex Wyse (ex Amici). Ci sono invece bnkr44, che il grande pubblico li conosce per averli visti in duetto lo scorso anno proprio a Sanremo con Sethu nella cover di “Charlie fa surf” dei Baustelle; Clara Soccini di Mare Fuori, i Santi Francesi vincitori di Musicultura e X Factor e Tancredi ex Amici.

Poi spazio a Valentina Sanseverino, 22 anni casertana, in arte Vale LP (Vale La Pena) lanciata dalla partecipazione ad X Factor 2021; Grenbaud, streamer fra i più popolari su Twitch; il cantautore Jacopo Sol e il cantautore Lor3n, molisano di Isernia.

Ecco la lista ufficiale

bnkr44 – Effetti speciali (Puro srl)

Clara – Boulevard ( Warner)

Grenbaud – Mama (Universal)

Jacopo Sol – Cose che non sai (Universal)

Lor3n – Fiore d’inverno ( Musica è)

Santi Francesi – Occhi tristi (Sony)

Tancredi – Perle (Warner)

Vale LP – Stronza ( Sugar)

