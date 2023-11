Junior Eurovision Song Contest 2023: l’ordine d’uscita e la guida gratuita

Scattata la settimana dello Junior Eurovision Song Contest 2023, in programma domenica 26 alle 16.15 al Palais Nikäia di Nizza (diretta Rai 2 con commento di Mario Acampa). La cerimonia inagurale ha preceduto l’ordine di uscita che come di consueto ha visto sorteggiati prima e ultima nazione a cantare (rispettivamente Spagna e Paesi Bassi) e la posizione della Francia padrona di casa (12).

Il resto come sempre è stato deciso dall’organizzazione sulla base dii criteri artistici e musicali. Melissa e Ranya, con la loro “Un mondo giusto” canteranno per terzultime, ovvero quattordicesime e considerando che sarà per loro una gara molto in salita è andata benissimo sul fronte delle votazioni, che si riapriranno dopo l’esecuzione dei 16 brani.

L’ordine di esibizione

Spagna – Sandra Valero – Loviu Malta – Yulan – Stronger Ucraina – Anastasia Dymyd – Kvitka Irlanda – Jessica MkKean – Aisling Regno Unito – STAND UNIQU3 – Back To Life Macedonia del Nord – Tamara Grujeska – Kazi Mi, Kazi Mi Koj Estonia – ARHANNA – Hoiame Kokku Armenia – Yan Girls – Do It My Way Polonia – Maja Krzyzewska – I Just Need A Friend Georgia – Anastasia & Ranina – Over The Sky Portogallo – Julia Machato – Where I Belong Francia – Zoé Clauzure – Coeur Albania – Viola Gjyzeli – Bota ime Italia – Melissa e Ranya – Un Mondo Giusto Germania – Fia – Ohne Worte Paesi Bassi – Sep & Jasmijn – Holding On To You

La guida allo Junior Eurovision Song Contest

Disponibile in download gratuito la Guida completa allo Junior Eurovision 2023, scaricabile gratuitamente in diversi formati (eBook incluso) realizzata dal team del nostro sito partner Eurofestival News. All’interno è possibile trovare tutte le informazioni sullo show, dettagli e curiosità sull’evento, con le immancabili schede dedicate ad ogni singolo partecipante. La guida è scaricabile a questo link.

