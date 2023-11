Junior Eurovision Song Contest 2023, vince Zoé Clauzure per la Francia, Italia undicesima

Di nuovo la Francia. Zoè Clauzure con “Coeur” vince in casa lo Junior Eurovision Song Contest 2023, bissando quindi la Polonia che era riuscita a fare lo stesso. Al Palais Nikaia di Nizza la tredicenne francese ha convinto con una interpretazione fresca e genuina. Secondo posto per Sandra Valero con “Loviù”, terzo per le Yan Girls, dell’Armenia con “Do It My Way”. Seguono le britanniche Stan Uniqu3 con “Bakc to life”, quinta l’Ucraina con Anastaia Dymid e “Kvitka”.

Undicesimo posto per le nostre Melissa e Ranya. Le due ragazze sono state fra le migliori interpreti in concorso, ma solo state nuovamente penalizzate, come quasi sempre per l’Italia, da un brano non all’altezza, completamente scollegato dal sound della manifestazione. Clamoroso ultimo posto dell’Irlanda, dietro anche all’esordiente Estonia. Miglior risultato di sempre per Fia “Ohne Worte” ma la Germania ne esce ancora una volta male.

Per Zoé Clauzure si tratta di un risultato che riflette perfettamente la carriera della giovane che, a discapito della sua giovane età, è già un’artista poliedrica: a 13 anni infatti può vantare di aver duettato con artisti del calibro di Amir, portacolori francese all’Eurovision 2016 e ospite durante l’interval act di questa edizione dello JESC, e del cantautore Yseult. Per la Francia si tratta della terza vittoria in 7 partecipazioni.

Francia che vince sia il voto delle giurie che quello on line mentre l’Italia è andata meglio con il voto online, chiudendo – come prevedibile- quintultima per le giurie. Giuria italiana composta dai musicisti Francesca Ferrero, Elisa Nali e Maria Polidori ed inoltre Andrea Devecchi e Chiara Cappello

Di seguito la classifica completa:

Francia – Zoé Clauzure – Coeur– 228 Spagna – Sandra Valero – Loviu 201 Armenia – Yan Girls – Do It My Way 180 Regno Unito -STAND UNIQU3 – Back To Life 150 Ucraina – Anastasia Dymyd – Kvitka– 128 Polonia – Maja Krzyzewska – I Just Need A Friend 124 Paesi Bassi – Sep & Jasmijn – Holding On To You 122 Albania – Viola Gjyzeli – Bota ime 115 Germania – Fia – Ohne Worte 107 Malta –Malta – Yulan – Stronger 94 Italia – Melissa e Ranya – Un Mondo Giusto 81 Macedonia del Nord – Tamara Grujeska – Kazi Mi, Kazi Mi Koj 76 Portogallo –Julia Machado – Where I Belong 75 Georgia –Anastasia & Ranina – Over The Sky 74 Estonia –ARHANNA – Hoiame Kokku 49 Irlanda –Jessica McKean – Aisling 42

