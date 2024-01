“Via dall’inferno”, il duetto italo-ucraino tra Fabio De Vincente e Alyosha

Un incontro nel segno della pace fra Italia ed Ucraina. Alyosha, cantante ucraina che ha rappresntato il suo paese all’Eurovision 2010 con “Sweet people” e che abbiamo rivisto in uno degli interval acts a Liverpool insieme a Rebecca Ferguson in “Ordinary World” incontra Fabio De Vincente, cantante torinese lanciato dalla partecipazione a The Voice of Italy, dove è inserito nella squadra capitanata da Dolcenera, della quale poi ha aperto in concerti.

Esce “Via dall’inferno”, un duetto bilingue in un brano scritto da De Vincente in lockdown sul quale è poi intervenuta l’artista ucraina. Un brano intenso e profondo che parla di salvezza in questo periodo di guerra che l’Ucraina e non solo stanno vivendo. L’opera è rimasta nel cassetto fino a gennaio 2023 quando il cantautore ha deciso di contattare proprio l’artista e così benchè scritto in tempi non sospetti, il brano diventa attuale anche al momento del Paese.

“Conoscevo il suo valore artistico e sentivo che era molto vicina al mio stile”, argomenta il cantante. “Parliamo la stessa lingua dell’anima”. Dato che la canzone non aveva ritornelli, ma solo un coro, è stato quello lo spazio in cui si è insediata la creatività di Alyosha, la quale ha scritto il testo e la melodia dei ritornelli in Ucraino. “Il contenuto della canzone mi è sembrato molto importante e vicino. Nei ritornelli, ho metaforicamente controbilanciato le manifestazioni egoistiche, il cui simbolo è la Torre di Babele” ha commentato la star ucraina.

